وفد وزاري يزور جامعة أم درمان الإسلامية لمتابعة جريمة اغتيال الطالب عبد العزيز

أم درمان: السوداني

زار وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، جامعة أم درمان الإسلامية نهار اليوم بصحبة وزير الداخلية ووزيرة التعليم العالي، للوقوف على مسرح جريمة اغتيال الطالب عبد العزيز الصادق محمد يوسف، وتقديم واجب العزاء للطلاب والطالبات واتخاذ تدابير ميدانية للحيلولة دون تكرار هذه الجرائم مرة أخرى.

وقال الوزير خالد، إن الطالب عبد العزيز الصادق محمد يوسف، فقد روحه نتاج حادث سطو تعرض له نسبة لغياب التأمين عن الجامعة، وترامي مسافات مبانيها بين الداخلية والكليات، وسوء تأهيل البيئة الجامعية.

واستلم الوفد الوزاري، مذكرة من طلاب الجامعة، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت بضرورة الإسراع في الكشف عن مرتكبي الجريمة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عدد من المشتبه بهم، ووعدت بإكمال الكشف عن كل تفاصيل الجريمة عاجلاً.

كما تم رفع مستوى تأمين الجامعة، وشرعت الشرطة مباشرة بتوجيهات من وزير الداخلية في هذا الأمر.

وتم التأمين بضرورة معالجة قضايا الخدمات بداخليات الجامعة. والبدء فوراً في العمل على معالجة مشكلة المياه بالداخلية عقب استلام المطلوبات من إدارة الجامعة.

وأكد خالد عمر أن روح الشهيد الطاهرة لن تذهب هباءً، وقال: “سنعمل كل ما في وسعنا حتى يعيش كل سوداني وسودانية في أمان وكرامة ورفاه”.