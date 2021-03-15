د. حمدوك يُحرِّر خطابات إلى “الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا” حول مفاوضات سد النهضة

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حرَّر يوم 13 مارس الجاري، خطابات إلى الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

واقترح رئيس الوزراء، تغيير النهج المُتّبع في المُفاوضات – الذي أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية – لتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة.

وشدَّد خطاب رئيس الوزراء على أن اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في عملية المفاوضات وهي ليست أبداً بديلاً عنه، وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي يجب أن تواصل تنسيق وقيادة هذه الرباعية.

وأشار الخطاب إلى أن الرباعية من شأنها أن تُقدِّم دعماً دولياً وإقليمياً كبيراً وتُشكِّل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود، عطفاً على أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية كانت جُزءاً من المُفاوضات وبالتالي على دراية بالموقف في سد النهضة.

وأكد أن حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على ملء ثانٍ لسد النهضة في يونيو ٢٠٢١م، دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية، كما أكد أن أي إجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويُهدِّد أمنه القومي.

هذا وسوف يتبع هذه الخطابات، تكثيف التحرك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لشرح الموقف الراهن وخطورته وضرورة دعم اللجنة الرباعية وحث الجارة إثيوبيا للرجوع لطاولة المفاوضات لإبرام اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.