وزير المالية: 6 مليارات متر مكعب من مياه السودان تذهب سنوياً لمصر

الدبة: رحاب فريني

كشف وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم ان (6) مليارات متر كعب من مياه السودان تذهب لمصر سنوياً، بينما يحتاج إليها السودان في زراعة مساحات إضافية.

وكشف جبريل خلال عمليات حصاد القمح بمشروع أمطار للاستثمار الزراعي بمحلية الدبة في الولاية الشمالية، عن جملة من الاستثمارات الأجنبية موعودة بها البلاد ولكنها تحتاج إلى تفهم الأهالي قيمة هذه الاستثمارات.

وشدد على التوقف في زيادة زراعة البرسيم من المياه الجوفية، مطالباً بضرورة سن قوانين واضحة فيما يتعلق بعملية الري من النيل ومناقشتها في المركز، موضحاً أن معظم إشكالات وحروب السودان سببها الأرض.

وأعلن جبريل عن إصدار قرارات وسياسات للحد من عجز الميزان التجاري من خلال تقليل الاستيراد وزيادة الصادر.