مصرف البلد يوضح حقيقة ما راج عن بيع أسهم صندوق المعاشات

الخرطوم: السوداني

نفت ادارة مصرف البلد ما تردد من شائعات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لأسهمه في المصرف.

وقالت ادارة المصرف في تعميم صحفي إن المصرف طرح 500 مليون سهما جديدا للإكتتاب العام بغرض رفع رأسمال المصرف، وأن الاسهم المعروضة تم شرائها بنسبة 100% بعد الترويج لها في الصحف بواسطة شركة مختصة.

وجددت ادارة البنك التأكيد على أنه لم يتم بيع أو التنازل عن اية أسهم مملوكة للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأن هذه المعلومات متاحة بالتفصيل في سوق الأوراق المالية.