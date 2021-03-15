وفاة وإصابة 13 شخصاً في حادث مروري بطريق “كوستي – الأبيض”

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

وقع حادث مروي بالقرب من منطقه درة، أدى إلى وفاة وإصابة 13 شخصاً، إثر انقلاب عربة صغيرة شريحة في منطقة درة بمحلية قلي بولاية النيل الأبيض.

وقال مدير شرطة المرور السريع بالنيل الأبيض، مقدم ياسر ياسين الشيخ، إن الحادث وقع نتيجة لانفجار الإطار الأمامي لعربة شريحة قادمة من الخرطوم في طريقها لمدينة الأبيض، نتجت عنه وفاة ثمانية أشخاص، بينهم سائق العربة، وإصابة خمسة آخرين بإصابات متفاوتة ما بين أذى جسيم وبسيط، تم نقلهم للخرطوم لتلقي العلاج.

وأشار مدير شرطة المرور السريع الى أن الجثامين قيد الإجراءات القانونية ليتم تسليمها لذويها. وناشد، مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخِّي الحذر والتقيد بالسرعة القانونية، وكذلك اتباع الإرشادات المرورية، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.