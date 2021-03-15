التعليم العالي: استمرار التسجيل للطلاب المقبولين بالتعليم العالي

الخرطوم: السوداني

طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات مؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة بتمديد فترة تسجيل الطلاب الذين تم قبولهم في القبول العام بمؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة، والسماح لهم بإكمال عملية التسجيل ودفع الرسوم إلى حين إعلان نتيجة القبول الخاص وأبناء العاملين.

ونوهت الوزارة إلى أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا تقتضي مراعاة صحة الطلاب وأسرهم، مع ضرورة اتباع الإرشادات والاشتراطات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخرا للحد من الإصابة بهذا المرض، مؤكدة بأنها ستقف دوما بجانب طلابها لحل قضاياهم لأنهم دفعوا من دمائهم ثمنا لهذا التغيير.