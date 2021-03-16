والي غرب دارفور: رئيس الوزراء طلب عدم فض الاعتصام بالقوة

الخرطوم: وجدان طلحة

قال والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، إنه رفض فض الاعتصام الذي شهدته الولاية، مؤخرًا لأن (60)% من المعتصمين نساء وأطفال، وإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك طلب عدم فضه بالقوة، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية بالولاية حالياً مستقرة، مشيراً الى وضع خطة لتنمية وتطوير الولاية.

وقال الدومة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، إنه تم استخدام اسلحة ثقيلة في الاحداث ادت لارتفاع عدد الشهداء الى 162 شهيداً، و175 جريحاً، مشيراً الى أن الهجوم تم على الولاية من 3 جيهات في آن واحد، لذلك صعب التعامل معها في اليومين الأولين، منوهاً إلى أن التعامل كان بحكمة لذلك لم تتحوّل الأحداث الى حرب.

وتخوف الدومة من تعرض (125) ألف نازح للإصابة بأمراض خطيرة بسبب التلوث البيئي الناتج عن عدم وجود مراحيض، مشيراً الى عدم توفر مياه الشرب بكمية كافية، وشكا من انتشار المخدرات وسط الشباب، وتهريب السلع، واستخدام الدراجات بدون لوحات في عمليات النهب.