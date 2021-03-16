عبده فزع يكتب: الفرصة الأخيرة في بطولة أفريقيا الهلال والمريخ.. تكسير عظام مع شباب بلوزداد وسمبا القمة يظهر معدنها الحقيقي في المباريات الصعبة التنزاني يبحث عن تأهل مبكر والهلال يلعب بطريقة هجومية صريحة



بالرغم من أن دوري المجموعات في بطولة دوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم لم يلعب منها سوى الدور الأول، فإن البطولة في الجولة الرابعة مؤثرة بشكل فعال على مسيرة بعض الفرق المشاركة، وعلى سبيل المثال ناديا القمة الكروية السودانية الهلال والمريخ وموفقهما الصعب في المجموعتين الأولى والثانية ويبحثان عن أستمراريتهما في المنافسة، من خلال مقابلة شباب بلوزداد الجزائري وسمبا التنزاني عصر اليوم بكل من الجوهرة الزرقاء بأمدرمان وبدار السلام بتنزانيا.

كالارك أكتشف الحقيقة:

اللياقة البدنية هزمت المريخ أفريقيا

لم يستطع لاعبو المريخ مجاراة منافسيهم بدوري المجموعات الأفريقية خاصة في الشوط الثاني والسبب هو اللياقة البدنية، ويكفى أن فريق فيتاكلوب الكنغولي تلاعب به بملعبه وأهتزت شباكه باربعة أهداف نارية وتاريخية رغم تقدم المريخ بهدف السبق مع بداية اللقاء، والسبب ضعف الجانب البدني في الشوط الثاني، وهو ما اعترف به المدير الفني الجديد للمريخ الانجليزي كالارك بعد مشاهدته لأداء فريقه أمام مريخ الفاشر، حيث وقف على المستوى البدني للاعبي المريخ.

في بروفتهما الأخيرة أمام هلال الجبال ومريخ السلاطين.. هذا ماكان يخشاه برتقالي الهلال وأنجليزي المريخ (…)!

قبل أداء الهلال والمريخ لمباراتيهما أمام الهلال كادوقلي ومريخ الفاشر بالدوري الممتاز، كان لاعبو القمة منقسمين فكرياً إلى نصفين، نصف يفكر في لقائي شباب بلوزداد الجزائري وسمبا التنزاني والحوافز الدولارية في حالة الفوز، ونصف يفكر في مباراتي هلال كادوقلي ومريخ الفاشر وكيفية الخروج بالفوز والحفاظ في نفس الوقت على اللاعبين بدون أصابات، وكانت هذه النقطة بالذات هي الشغل الشاغل لبرتغالي الهلال ريكاردو وانجليزي المريح كالارك في بداية عملهما مع الهلال والمريخ وهما يخشيان أن يتأثر أداء فريقهما بالتفكير في تفادي الأصابة.

بروح معنوية مرتفعة.. الهلال يواجه شباب بلوزداد بطريقة هجومية صريحة

بروح معنوية مرتفعة وأصرار على التمسك بفرصة التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية يخوض هلال السودان مباراة مهمة أمام شباب بلوزداد الجزائري عصر اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان بالجولة الرابعة لدوري المجموعات الأفريقي وهي أولى مباريات الدور الثاني وكان الهلال قد تعادل سلبياً مع شباب بلوزداد بالدور الأول ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط حيث لكل منهما نقطتان.. وأهمية اللقاء ليس لصعوبة الفريق الجزائري فهو فريق متواضع المستوى ولا خلاف على ذلك ولكن لأن الهلال في حاجة إلى تحقيق.

الفوز والحصول على النقاط الثلاث يحافظ من خلالها على حظوظه في التأهل للدور التالي للمنافسة ويعبر به عن أمكاناته الحقيقية وتكون تلك المباراة أنذاراً لمنافسيه في مبارياته المتبقية اذا ما حقق الهلال الفوز والأداء المرضي لجماهيره العريضة ولذلك من المتوقع أن يلعب الهلال بقيادة مدربه البرتقالي الجديد ريكاردو بخطة هجومية صريحة بعد أن قام الجهاز الفني بتجهيز جميع أوراقه الهجومية لهذا اللقاء بعد الأطمئنان عليها في بروفاته الأخيرة أمام هلال كادوقلي بقيادة هداف الفريق القناص محمد عبدالرحمن الذي يعيش في أفضل حالاته الفنية.

في بروفاته الأخيرة لسمبا.. ثلاثة أهداف حمراء بدون أداء!

كان الهدف أن يفوز المريخ في بروفاته الأخيرة لمواجهة سمبا التنزاني الصعبة في البطولة الأفريقية وكان المتوقع أن يؤدي كرة جميلة أمام طيش الدوري مريخ الفاشر وأن يحسن أستقبال مدربه الأنجليزي الجديد كالارك… ولكن تحقق المهم وهو الفوز بثلاثية نظيفة و خاب التوقع لأن اللاعبين كانوا في حاجة الي الافاقة قبل فوات الأوان.

الهلال في حاجة لجماهيره

الهلال في أمس الحاجة لدعم ومؤازرة جماهيره في مباراته اليوم أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري حتى يتحقق الفوز لاسعادها .

الهلال فرط في نقاط سهلة

فرط الهلال في نقاط سهلة بالدور الأول لدوري المجموعات الأفريقية لكرة القدم حيث كان يمكنه العودة من رحلة بريتوريا بنقطة والفوز علي شباب بلوزداد بارضه و الفوز ايضاً على مازمبي الكنغولي بالجوهرة الزرقاء وكان الهلال قد خسر امام صن داونز الجنوب افريقي وتعادل مع شباب بلوزداد ومازمبي بدون أهداف .

مدرب المريخ الجديد يواجه هذا الخطر (…)

حل أزمة المريخ ليس في أختيار طاقم جهاز فني جديد يقود المرحلة المقبلة ولكن أخطر عيوب المريخ هو عدم وجود النظام الإداري الذي يحفظ للاعبين هيبتهم وكرامتهم ويقف حائط صد أمام أي مساس بهم.

أخطاء دفاع المريخ واضحة

أخطاء دفاع المريخ واضحة وساذجة ولكن هناك أخطاء يتحملها خطا الوسط والهجوم بعدم قيام افرادهما بالدور الدفاعي عند استحواذ المنافس على الكرة باهمال الضغط.

الفرصة الأخيرة للقمة في بطولة أفريقيا

المطلوب من الهلال والمريخ نسيان نتيجة لقائي شباب بلوزداد الجزائري وسمبا التنزاني الماضيين وتعادلهما أمامهما ود خول مباراتي اليوم بالجوهرة الزرقاء ودار السلام بتنزانيا بإعتبارهما الفرصة الأخيرة ولا بديل عن الفوز بهما أذا ارادا الاستمرار في المنافسة على خطف أحدي بطاقتي التأهل لدور الثمانية.

المريخ حصالة مجموعته

أستقبلت شباك المريخ سبعة أهداف في مباريات الدور الأول بالمجموعة الاولى بخسارته أمام الأهلي المصري حامل اللقب بثلاثية نظيفة وامام فيتاكلوب الكنغولي 4/1 ليصبح المريخ حصالة فرق المجموعة الأولي بجدارة.

الفوز بهدف يكفي

في مقبل هذه المباريات المصيرية والحاسمة والتي تحدد بشكل مباشر إلى اين يتجه الهلال والمريخ فإن الفوز بهدف يعتبر انجازاً رائعاً بسبب الضغوط الجماهيرية والإعلامية قبل واثناء المباراة مما يؤدي الى حالة من التسرع و فقدان التركيز كلما تأخر التسجيل .

تطور في أداء الهلال … ولكن

أداء الهلال يتطور من مباراة الى أخرى بعد أن تخلص أو في طريقة للتخلص من أكبر عيوب اللاعب السوداني وهي أفة البطء الشديد في التحرك بالكرة وبدون كرة بجانب خطوطه المتوازنة ولكن الفريق وتحت قيادة مدربه البرتقالي الجديد ريكاردو في حاجة الى مزيد من الوقت والصبر حتى يكون للفريق أسلوب معروف ويعرف ماذا يريد وماذا يفعل في كل وقت من أوقات المباراة حتى لا يرتكب أخطاء كثيرة أو قاتلة وأن يلعب بتركيز شديد ويعرف كيف يفقد منافسه التركيز ويخرجه من أجواء المباراة.

لعب أقوى مبارياته أمام سمبا.. المريخ تعرض لظروف صعبة في مسيرته

المريخ تعرض للكثير من الظروف الصعبة خلال مسيرته في دوري المجموعات الأفريقية ما بين إصابات أو ايقافات أو تراجع أداء نجوم كبار وغياب أسماء مؤثرة مثل رمانة خط وسطه وصانع العابه الماهر التش ولكن كل هذا في كفة و مباراة اليوم في مواجهة سمبا التنزاتي مجرداً ففي كفة أخرى لأنها لا تقبل أي مبررات أخرى خاصة بعد أن لعب المريخ أقوى وأفضل مبارياته أمام سمبا بملعب الجوهرة الزرقاء بعد ان لعب الفريق الأحمر بجدية وأداء رجولي واصرار على الفوز لم نشهده بهذه الروح في المباريات السابقة

انتهى زمن المبررات في الهلال

انتهى زمن المبررات و الأخطاء الساذجة في الهلال طالما أن مباراته المهمة ستقام بملعبه الجوهرة الزرقاء وطالما أن هناك أملا في التأهل لابد أن يتمسك به خاصة أن فريق بلوزداد ليس قوياً أو مخيفاً بل هو فريق متواضع الامكانات الفنية.

الأداء الرجولي والاصرار طريق القمة للفوز

المطلوب من نجوم الهلال والمريخ أن يؤدوا ما عليهم في الملعب بكل رجولة وحماسة و تركيز و ذكاء وهدوء وثقة وأصرار حتي يحقق الفوز علي شباب بلوزداد الجزائري وسمبا التنزاني لاسعاد وجماهيرهما.

في أجواء صعبة.. المريخ في تحد جديد أمام سمبا

يبدو أن المريخ سيواجه ظروفاً صعبة في مباراة اليوم خاصة بعد التجاهل الذي وحدته بعثة نادي المريخ من إدارة نادي سمبا بعد وصولها الي دار السلام وهو عكس ما وجدته بعثة نادي سمبا عند حضورها للخرطوم وهو أمر ليس بغريب على الأفارقة وهي عادة أصيلة متجذرة في ثقافتهم وسلوكهم وتصرفاتهم والحرب النفسية التي يمارسونها مع منافسيهم… والمؤكد أن سمبا سوف يستفيد من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه والمؤكد أيضاً أن هذه الظروف ستكون سبباً في إعلان التحدي للاعبي المريخ وجهازهم الفني لتجاوز هذه العقبة وإذا كان المريخ قد فرط في تحقيق الفوز على سمبا في المباراة الأولى فإن بأمكانه تعويض ما فات.

فرصة سمبا الأفضل

لا شك أن فرصة سمبا التنزاني هي الأفضل لأنه يلعب بأرضه و وسط جمهوره المتحمس كما نخشي من تعاطف التحكيم معه.

خيار واحد للهلال والمريخ وخياران للجزائري والتنزاني

لا خيار أمام الهلال والمريخ سوى ضرورة تحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري وسمبا التنزاني ولا شيء غير الفوز فقط أما خيار الجزائريين والتنزانيين هو الفوز أيضاً وأن لم يتحقق الفوز فلا باس من التعادل.

العجب أعاد الروح للمريخ

نجح قائد المريخ رمضان عجب في أعادة الروح لفريقه، والتوازن النفسي لزملائه بعد عودته القوية ومشاركته بعد غياب طويل عن الملاعب في مباراة سمبا التنزاني وأدى دوره كاملاً دفاعاً وهجوماً ولم يحالفه التوفيق في هز شباك سمبا.

أجانب الأحمر يتالقون وطيفور مكسب

تالق أجانب المريخ في مباراته الدورية الأخيرة أمام مريخ الفاشر ولعبوا دوراً رئيسياً في الفوز الكير الذي تحقق بثلاثية نظيفة بفضل ما يمتلكونه من أمكانات فنية طيبة، وكان أكثر بروزاً وتوهجاً عمار طيفور في أول مشاركة له مع فريقه الجديد بعد غياب دام أكثر من عام بسبب أزمة إجراءات قيده وأنتقاله من اتحاد الكرة الايطالي حيث أجاد طيفور دور صانع الالعاب الماهر بتمريراته السحرية لزملائه المهاجمين وبتحركاته الواعية ودقة تمريراته الدقيقة.

مثلث الرعب في الانتظار .. الغربال وهز شباك الجزائري ثانية

لا خلاف على موهبة وخطورة محمد عبدالرحمن الشهير بالغربال خاصة في منطقة الـ18 فهو المزعج والمرعب دائماً مع الثاني عيد مقدم وجيسي اللذين قدمان كل الدعم والمساندة.. والجميع ينظر للغربال لخطف هدف فريقه في شباك شباب بلوزداد في لقاء اليوم.