بحضور واستقبال وجماهيري كبير وصول الرئيس الفخري للمريخ التازي الى أرض الوطن  ود الياس يرحب ويعلن دعم التازي لتحقيق التطلعات والغايات وسوداكال يغيب عن المشهد

الخرطوم : السوداني

وصل الى البلاد نهار امس الرئيس الفخري لنادي المريخ الشيخ احمد طه التازي في زيارة تستغرق 10 أيام يزور من خلالها مرافق ومنشآت النادي ويعقد اجتماعات مع كبار النادي بهدف الكشف عن خطط العمل خلال الفترة القادمة

وحظي التازي باستقبال كبير من أهل المريخ تقدمه رئيس مجلس الشورى المريخي محمد الياس محجوب في حضور عدد من اعضاء مجلس الادارة ابرزهم الجناح المنشق عن سوداكال بقيادة محمد موسي الكندو وعلي أسد في حضور عدد من رجالات واعضاء مجلس الادارة السابقين وعلى رأسهم حسن ادريس ومحمد علي الجاك ضقل وآخرون

وحرصت التنظيمات الجماهيرية على تقدم ركب الاستقبال والحرص على الحضور المبكر والتواجد بمطار الخرطوم والهتاف باسم التازي والترحيب بمقدمه والتأكيد على الوقوف الى جانبه في المرحلة القادمة دعما لمشاريع النادي وقيامها خلال المستقبل القريب

واصطحب الرئيس الفخري ورجل الأعمال السعودي وفد بصحبته من أجل الوقوف على منشآت المريخ عن قرب وإعداد خطط ومشاريع استثمارية لإعانة النادي في المستقبل القريب.

ورحب رئيس مجلس الشورى المريخي محمد الياس محجوب بمقدم التازي وتمنى له النجاح والتوفيق في رحلته معلنا وقوف جميع الكيانات والتنظيمات بالمريخ الى جانبه من أجل تحقيق الهدف المنشود في سبيل إعلاء راية المريخ في جميع المحافل

يشار الى ان رئيس المريخ ادم عبد الله ( سوداكال) فاجأ الجميع بالغياب عن استقبال الرئيس الفخري في خطوة وجدت استنكارا وتهكما من جميع الحاضرين لكون ان الرئيس الفخري للنادي تعد هذه الزيارة الأولى بعد توليه المنصب وكان من المفترض ان يتم استقباله بشكل رسمي من قبل رئيس النادي ولكن الأخير غاب بسبب الاحتجاجات الجماهيرية على تواجده حيث رفضت العديد من التنظيمات مقدم رئيس النادي وهددت بالهتاف ضده أمام الرئيس الفخري والتأكيد على عدم جدوى وجوده بالنادي.