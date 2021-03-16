تزامناً مع وجود عبد الواحد نور.. رئيس “يونيتامس” يزور جوبا

الخرطوم: السوداني

يغادر رئيس بعثة الأمم المتحدة “يونيتامس” فولكر بيرتس، نهاية الأسبوع المقبل الى عاصمة جنوب السودان “جوبا”، وتتزامن زيارته مع وجود عبد الواحد محمد نور قائد حركة تحرير السودان وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء.

ويبدأ بيرتس غداً الأربعاء، جولة تستغرق يومين لولايتي كسلا والبحر الأحمر، يلتقي في كسلا بوالي الولاية المكلف وأعضاء حكومته، ليتعرف على الأوضاع في الولاية التي شهدت بعض الاضطرابات الأمنية خلال الأشهر الماضية، وتواجه تدفق اللاجئين الإثيوبيين جراء الحرب في إقليم تغراي الإثيوبي، في وقت يلتقي فيه أيضاً قيادات الإدارة الأهلية وزعماء القبائل، كما يعقد اجتماعاً بمنظمات المجتمع المدني، النساء والشباب، يعقبها بزيارة لمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة كسلا ومقر برنامج الأمم المتحدة القطري بالولاية.

وفي ذات السياق، يلتقي بيرتس في ولاية البحر الاحمر بوالي الولاية وأعضاء حكومته صبيحة الخميس في بورتسودان، ثم يلتقي ممثلين للبني عامر والنوبة كلاً على حدة، ثم يجري جولة في الميناء يتفقد خلالها العمل في المراسي.

ويعقد بعد ظهر نفس اليوم، لقاءً مع المجتمع المدني ولجان المقاومة بقاعة المحاضرات بجامعة البحر الأحمر.