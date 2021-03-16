وزير الداخلية: نعمل على إصلاح السجون بالبلاد وتحسين أوضاع العاملين بها

الخرطوم: السوداني

أفاد وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ علي، بالعمل على إصلاح السجون في البلاد والإصلاحيات وتحسين بيئتها وتطوير البرامج الإصلاحية بها، بجانب تحسين أوضاع العاملين بالسجون.

وقال الشيخ خلال مخاطبته اليوم الثلاثاء، بدار الشرطة، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجامع واقع الحال وأولويات الإصلاح في تأهيل السجون، إن الوزارة تعمل على ترقية مؤسسات الإصلاح للمحكومين، موضحاً أن الدولة بذلت جهوداً مقدرة من خلال استراتيجية لإنشاء مؤسسات إصلاحية بصورة مثلى تواكب التطور وتراعي المواثيق الدولية وما تنادي به من حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مدينة الخير بنيالا وإصلاحية سوبا ودور التربية في الخرطوم، بجانب تحديد دار لكل فئة عمرية.

وطالب وزير الداخلية، المنظمات الدولية والإقليمية والشركاء بالمساهمة في ترقية بيئة السجون لتواكب بيئة السجون العالمية.