من أمام وزارة العدل.. وقفة احتجاجية لطلاب الجامعة الإسلامية للمطالبة بالقصاص لزميلهم

الخرطوم: السوداني

نفّذ طلاب جامعة أم درمان الإسلامية، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل اليوم الثلاثاء، مطالبين بتحقيق العدالة والقصاص في قتلة الطالب عبد العزيز الصادق طعناً بالسكين أمس الأول (الأحد)، في محاولة لنهب هاتفه.

ورفع الطلاب، شعارات: “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية؛ مقتل طالب مقتل أمة، وإعدام إعدام في الشارع”.

ولقي الطالب عبد العزيز الصادق بالفرقة الثالثة بكلية المختبرات الطبية بجامعة أم درمان الإسلامية، مصرعه صباح يوم الأحد الماضي، إثر طعنة غادرة أثناء خروجه من الداخلية في محاولة لنهب هاتفه.

وألقت مباحث شرطة ولاية الخرطوم، القبض على المتهمين بقتل الطالب.