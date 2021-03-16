الأرصاد: استقرار درجات الحرارة فوق 40 درجة بأغلب أنحاء البلاد

الخرطوم: السوداني

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي، عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، استقرار درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها المرتفعة (فوق الأربعين) دون تغيير يُذكر في أغلب أنحاء البلاد، مضيفاً تسري الرياح الشمالية والشمالية الغربية خفيفة السرعة لتزيد من الإحساس بسخونة الأجواء وتكون متوسطة السرعة نشطة ليلاً وعند الصباح الباكر في بعض المناطق لتعمل على خفض الإحساس بحرارة الاجواء.

وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة (46) درجة مئوية بمدينة القضارف وأدنى درجة حرارة (17) درجة بمدينة حلايب، موضحاً أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم (41) وأدنى درجة (26) درجة مئوية.

وأشار التقرير الى أن شريط الساحل للبحر الأحمر ومثلث حلايب تسوده أجواء معتدلة الى حارة خلال ساعات النهار وبدرجات حرارة فوق الـ(30) درجة مئوية مع حركة رياح تهب من جهة الشمال الشرقي متوسطة السرعة تنشط أحياناً وتعود لتكون رياحاً خفيفة السرعة تسري من ناحية الشمال الغربي ليلاً، مضيفاً أن الفرصة تكون مواتية لتكوُّن قطع من السحب المنخفضة والمتوسطة في بعض الفترات.