المعلمون بجنوب دارفور يدخلون في إضراب عن العمل

نيالا: محجوب حسون

دخلت الهيئة التسييرية لنقابة عمال التعليم بجنوب دارفور في إضراب عن العمل اعتباراً من يوم الأربعاء 17 مارس حتى 25 مارس 2021 بسبب عدم إيفاء وزارة المالية باستحقاقات عمال التعليم ومماطلتها على الصعيدين القومي والولائي.

وألزمت الهيئة كل منسوبيها الدخول في الإضراب، فيما ضمنت في خطاب الإضراب المطلوبات وهي (إزالة تشوهات الراتب – بدل اللبس – البديل النقدي – تسوية فروقات الترقيات وبدل سفرية المصححين).

منوهة إلي الدخول في اضراب مفتوح من يوم الاحد 28مارس حال عدم الايفاء بالإستحقاقات