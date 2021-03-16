مباحث البحر الأحمر تلقي القبض على المتهم الثالث في مقتل طالب الإسلامية

الخرطوم: السوداني

ألقت إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وشرطة ولاية الخرطوم القبض على المتهم الثالث في قضية مقتل طالب الإسلامية فور وصوله لمدينة بورتسودان.

و وفق المكتب الصحفي للشرطة بأنه فور تلقي إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر معلومات بهروب المتهم الثالث في قضية مقتل طالب الإسلامية إلى مدينة بورتسودان وجه مدير شرطة الولاية اللواء شرطة/أمير عبد المنعم فضل بإستنفار قوة المباحث حيث تم تشكيل فريق مشترك من المباحث المركزية بالولاية ومباحث شرطة محلية بورتسودان تحت إشراف السيد مدير دائرة الجنايات بالولاية العميد شرطة/عمر أحمد الجعلي للبحث عن المتهم وإلقاء القبض عليه في أقصر وقت ممكن.

تم تقسيم القوة إلى مجموعات لتكثيف أعمال البحث والتي إستمرت طيلة الليل إلى أن تمكنت قوة السوق الشعبي صباح اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على المتهم (ر.ص) وهو في طريقه للهرب خارج السودان، حيث تم إحضاره لرئاسة الإدارة بالولاية لإجراء التحريات معه وأثناء التحري الأولي أقر المتهم واعترف بجريمته بالإشتراك مع زملائه وتم عمل يومية إجراءات حيث سجل المتهم إعترافاً قضائياً أمام السيد القاضي لصالح البلاغ بقسم أبو سعد ولمتابعة التحريات سيتم ترحيله لولاية الخرطوم .

ثمن اللواء شرطة /أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة الولاية الجهود التي بذلت من قبل التيم القائم على القبض وأشاد بمساهمتهم في تثبيت الخارجين عن القانون مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإرساء دعائم الأمن والإستقرار داخل الولاية .

من جانبه ثمن اللواء شرطة حقوقي/النذير خضر مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية جهود الادارات الشرطية في إماطة اللثام عن البلاغ في زمن قياسي.