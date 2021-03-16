والي الخرطوم يصدر قرارات بإعفاء و تكليف 4 مدراء إدارات بالولاية

الخرطوم: السوداني
أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر قراراً بإنهاء تكليف مديري إدارات بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية وشمل القرار إنهاء تكليف فريد الامين الجيلي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالولاية وتكليف الامين حسب الله فضل المولى مديراً للإدارة العامة للمراجعة الداخلية .
كما تضمن القرار إنهاء تكليف إخلاص التجاني مدثر مدير الإدارة العامة للتمويل وتكليف ثريا محمد نور مديراً للإدارة العامة للتمويل.
كما تضمن القرار إنهاء تكليف عبدالله محمد عثمان مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد والأصول وتكليف الطاهر محمد فضل الله مديراً للإدارة العامة للشراء والتعاقد والأصول .
كذلك تم إنهاء تكليف عصام الدين محمد أحمد بطران مدير إدارة العلاقات العامة وإنهاء تكليف عفاف محمد خير مدير الإدارة العامة للتنمية.