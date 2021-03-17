الفتنة نائمة

سئل البروفيسور/ حسن مكي مرة بحكم الخبرة الطويلة والتخصص في قضايا شرق افريقيا عن انهيار دولة الصومال وكل العوامل والظروف التي أدت الى ذلك الانهيار السريع، فكان رده على ما أذكر رغم تقادم الزمان ان حكم محمد سياد بري رئيس الصومال آنذاك كرّس حكم الأسرة الواحدة من خلال تقريب المحاسيب والأهل ولم يعمل على توحيد اللحمة الوطنية من خلال إشراك من هم خارج اسرته، باعتبار ان المكونات الاجتماعية والقوميات مختلفة لذلك وبمجرد انهيار النظام ظهرت القوميات وكان الانقسام والتشظي الى يومنا هذا، ولعل مقاربة الحال السودانية من خلال تجربة الإنقاذ التي عملت على إحداث شرخ في الأحزاب الكبيرة بالذات ونجحت في ذلك من خلال إغراء بعض المتطلعين للقيادة في حزبي الأمة والاتحادي، وكان الانشطار الذي شهدته الأحزاب والذي تم برعاية كاملة من المؤتمر الوطني اعداداً ودعماً وانفض سامر الأحزاب بمفارقة قواعدها لكياناتها السياسية الى كياناتها القبلية التي أصبحت في ذلك الوقت مصدر السلطة والوظيفة العامة ومن خلالها يأتي الثراء والنعمة التي طالت الناس افراداً وجماعات، والمقاربة هنا إعلاء شأن القبيلة على كل ممسكات الوحدة الوطنية التي تتعرض اليوم لأخطر اختبار من خلال الخطاب العنصري والجهوي الذي ظهر على السطح بعد اتفاقية جوبا التي لم تحظ على أي نوع من الإجماع ولم تكن مقنعة لمعظم شرائح المجتمع السوداني، ومن يقرأ بنود الاتفاقية يصل لقناعة تقول ان الاتفاقية وقعت بين غالب ومغلوب وليس بين ابناء شعب واحد، ولا يجد فيها القارئ أي احساس وطني يراعي حالة البلد الاقتصادية والحديث فيها عن حقوق هلامية غير انها لم تراع الحالة الاقتصادية فإنها انتقامية من الشعب .

لم يكن السودان يوماً في حاجة للحكماء والراشدين من ابنائه كما هو اليوم للوقوف والتصدي لهذا التدهور الأخلاقي والانساني والحضاري والذي يسير بإيقاع متسارع نحو حياض القبلية الآسنة بخطاب جريء يتبنى مقاصد وتطلعات اثنية على الملأ، وتحاول للاسف جهة معينة ان ترمي إخفاقاتها وتعثرها الحضاري والمادي على جهات أخرى وهذا ما لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً .

حق لي اليوم ان أبكي الامام الصادق المهدي بالدمع السخين فقد بدت الفجوة التي خلفها برحيله المر ظاهرة لا تخطئها العين ولا أجد الا ان أردد مع الأقدمين في غيابه (وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر) فالرجل رحمه الله كان متقدماً على كل السياسيين أنداده في استشعار الخطورة ومن ثم يتبنى من الأفكار والافعال ما تطفئ كل بؤر التوتر .

الإخوة في مجلس السيادة المشهد واضح امامكم (ودا يوم حوبتكم) لابد من السعي لإطفاء الحرائق هنا وهناك من خلال دوركم وتمثيلكم لجهات السودان الأربع.