سحر.. النوع ذكر

تعطلت إجراءات سفر صديقي وابنته حفظها الله ورعاها بسبب خطأ بشري ليحول نوعها في الرقم الوطني لذكر ومن ثم تم استخراج جواز ضكر عادي ممكن يعدي من جوازات المطار لكن اكتشافه في المحطات الخارجيه سوف يعيدها بكل تأكيد إلى السودان حيث لا مجال للتحانيس ونكلم اللواء فلان وغيره وهذا الخطأ جعلني أصدق قبول (النعمه عباس النعمه في كلية….. الجامعية للبنات)

واضطرته يعيد الإجراء مرة أخرى برسوم جديدة وتمت الاستجابة لطلبه بكل صدر رحب وتم تعديل النوع بواسطة من هو مخول له بالتعديل في المجمع و”جل من لايخطىْ”.

إيضاح

سعدنا كثيراً بأن تكون للشرطة مجمعات خدمية للجمهور التي أصبحت عذاباً للجمهور ما شاهدته في أحد هذه المجمعات لا يليق بانضباط الشرطة والنظام ليس في الكادر الشرطي ولكن في تسلسل المهام وعدم وجود إرشادات لتوجيه المواطن الغلبان بالإجراءات استبشرنا خيراً منها في البدء حيث النظام بالأرقام واستلام ماهو مطلوب بكل سرعة وسهولة ولكن بطبعنا السوداني لا نحافظ على الخط المستقيم ونبحث عن المنحنى.

وجدت الكثير من أبناء الولايات حائرين في استخراج رقم وطني أو شهادة ميلاد ويصطدمون بمطالب لأوراق حتى يثبتوا صحة أقولهم وعبارة يا جنابو أنا زواجي كان بالفاتحة يعني ما عندو قسيمة فيبدأ سخطه وغضبه في تفسيره بأنه شغل معاكسات ولكن لا يدري أن هذا حفاظا على حقه.

ومعلوم بقرارات أن صالات الأفراح مغلقة بسبب كورونا صالة خدمات الجمهور ناقصها فنان فقط. وأنا على مشارف الخروج وإذا بي أسمع صوت الميكرفون الداخلي على والد أو والدة الطفلة.. عليهما الحضور لاستلامها

قيد التسويه

في دفاتر السيد مدير قوات الشرطة والسيد الوالي زيارة واحدة تكفى لهذه الصالات حينها ستدركان لماذا اختلط النوعان الذكر والأنثى وأين نصيب الولايات من هذه المجمعات تسهيلا لهم ولماذا زاد العدد التراكمي للكورونا.

إيضاح ٢

كلمة جرجرة أصبحت لصيغة بالمحاكم سوى كانت الدعوة نزاع أو طلاق أو ورثة حيث يدرك الطرفان تماماً مسألة تأخير فض الاشتباك بواسطة الأساتذة المحامين .

ولكن الجرجرة طلعت من المحكمة ذاتها ليس تقليلا من كفاءة قضاتنا المحترمين بل الصرح نفسه في إحدى محاكم الخرطوم هل يعقل أن يكون بهذا الشموخ وليس به مولد للكهرباء ومن ثم تأتي اليوم الذي بعده لتفجأ بشبكة طاشة والملف حايم بين الحاجب والقاضي والموظفين مما يعرضه للتلف والضياع في الوقت الذي تم استيعاب قضاتنا في الخارج حيث النظام الحديث يجعلهم يعملون بكل جد واهتمام

قيد تسويه في دفتر رئيس القضاء المحترم أيضا زيارة واحدة تكفى لهذه المحاكم ستجد إجابة لمعنى الجرجرة

رصيد أرباح منقوووول

لا تطلب سرعة العمل بل تجويده لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه بل ينظرون لاتقانه وجودة صنعه.