التشكيلي د. جعفر عثمان لـ(كوكتيل): بائعة الشاي الهمتني بتلك الطريقة(…)

حوار : سعيد عباس

سعدية بائعة الشاي بالسوق العربي كانت ملهمة مؤثرة ومثيرة للإحساس لا لكتابة أغنية عاطفية أو نظم مقطوعة سيمفونية نادرة ، ولكنها كانت ملهمة لاسترجاع فن تشكيلي نادر ترجع مدارسه إلى مئات السنين، وهو فن الرسم التجريدي بالتنقيط الذي يرجع تاريخ نشأته للنصف الأول من القرن العشرين لفنانين عظام مثل فرانسيس بيكابيا وأندريه ماسون وماكس آرنست الذين استخدموه في لوحات كبيرة وعالمية وجدت رواجاً لم يكن له مثيل آنذاك .. (كوكتيل) التقت التشكيلي الدكتور جعفر عثمان في حوار.

• عرف القارئ بنفسك؟

أنا جعفر عثمان سيد أحمد خريج فنون جميلة خط عربي وزخرفة إسلامية أعمل الآن بوزارة التربية والتعليم الاتحادية ومنتدب للجنة السودانية للتربية والعلم والثقافة إحدى نوافذ اليونسكو والـ اي سيسكو والـ ال سيسكو، حاصل على دكتوراة بعنوان التربية جودة التعليم، ودكتوراه أخرى بعنوان التخطيط الاستراتيجي.

• هل أثرت دراساتك العليا الممتدة لسنين طويلة على شكل أدئك الفني ومواصلتك ومن ثم مواكبتك ؟

نعم أثرت تلك الدراسات على الجانب الفني كثيراً لأنها تسرق لحظات التأمل الفني والحسي لفترات أطول بسبب التفرغ التام والجاد للتحصيل الأكاديمي.

• كيف عدت للريشة والقلم بعد تلك الفترة؟

عندما عدت من تلك الرحلة الأكاديمية الطويلة للفن، أولاً مارست جلداً للذات ونقداً مستميتاً وسألت نفسي ماذا أكتب وماذا أرسم؟ لأنني لن أرسم نفس الرسم الذي رسمته بالكلية ولن أمارس الخط العربي كما هو خط عربي ونمطي معروف، لأني لن آتي بجديد فهناك من هو أبرع مني وأمهر ولكني كنت أبحث عن (استايل) جديد ووجدت نفسي في الرسم التشكيلي بالتنقيط مع الخطوط العربية أيضاً.

• هل وجدت نقداً فنياً على ما قدمته من فن التنقيط في الفترة السابقة؟

أنا أصلاً كنت أرسم وأعرض لوحاتي للنقد أولاً قبل البيع أو الفرجة، وناقشت في ذلك الأمر مع الفنان العالمي حسن موسى الذي يطلق عليه لقب “أبو التنقيط في السودان” كما عرضت أعمالي أيضاً على الفنان حاتم الفاضلابي، وهو فنان شهير وسليل أسرة فنية كبيرة واستفدت كثيراً من نصائحهم وارشاداتهم وربما إعجابهم .

• عندما كنت تخلو بنفسك للرسم، هل كنت تحمل أفكاراً معينة بصورة مسبقة لتقوم بتنفيذها أم كنت تترك السانحة فقط لوحي الخيال والإلهام ؟

هناك شقان للإجابة عن هذا السؤال أولاً أحياناً تكون هناك فكرة هيكلية لعمل ما وقد رسمت ملاحمها بقلم الرصاص بصورة مبسطة حتى أتفرغ لها فيما بعد ولكن غالباً في العمل الفني الأفكار تكون وليدة اللحظة وفجأة تجد أن الريشة قد أخذتك إلى واد آخر.

• هل ترك جلوسك في الشارع وأنت ترسم تساؤلاً عند أبناء الحارة ؟

نعم ترك أثراً كبيراً في نفسي بصورة إيجابية للحد البعيد لأنهم كانوا يأتون ويسألون عن اللوحات ويناقشونها بوعي كبير.

• لكن الكثير من المتابعين ينظرون للرسم التجريدي والتشكيلي بأنه عبارة عن شخبطة وزحمة ألوان؟

نعم ويرجع ذلك إلى أن معظم السودانيين يتفاعلون مع الرسم المباشر كالوجوه و(البورتريه) والطبيعة ولكن عدم تفاعلهم مع التشكيل لا لعدم إحساس فني لديهم بل لعدم إنتاج ووفرة العمل التجريدي بصورة مكثفة حتى يتسنى لهم فهمه وهذه هي رسالتنا وسنتفرغ لها بإذن الله رغم المشاكل والمعوقات .

• أي مشاكل تتحدث عنها وأنت تمسك بريشتك أو قلمك وترسم أو تكتب كما تشاء ؟

مشاكل كثيرة وأغلبها مادية أولاً المواد المستخدمة للرسم باهظة الثمن مثلاً قلم التنقيط هذا يصنع بطريقة مختلفة من الأقلام العادية، وسعره يتجاوز الـ1500 ج بينما الورق الذي نعمل عليه تصل سعر الورقة حوالي 500 جنيه وعندما يأتي أي سائح أو تشكيلي لشراء اللوحة أو تقييمها يقوم في بداية الأمر بفحص نوعية الورق وجودته بالإضافة إلى نوعية الأحبار المستخدمة، وجودة المواد تعني جودة العمل.

• الهدف من أعمالك الفنية المتعة أم البيع ؟

كلمة البيع فظة قليلا تجاه الفن خاصة التشكيلي بسبب أن أكبر الأعمال الفنية ليست للبيع، وكل الفنانين العالميين لا يبيعون اللوحة الأصلية ولكن يمكن أن يقول لك سأبيع لك شبيهتها أو أن أرسم لك أختها وذلك لأن الشحنة النفسية والمعنوية والإبداعية التي انسكبت في اللوحة الأولى لن تتأتى ثانية بنفس القدر والتفاصيل، فأنا شخصيا القطعة الأصلية بالنسبة لي كابني تماماً وهل يستطيع الإنسان بيع ابنه ؟ ولكني يمكن أن أهدي نفس اللوحة التي رفضت بيعها ، وذلك لأن الشخص الذي تهدي إليه يكون القاسم المشترك الأعظم بينكما حب اللوحة والتعمق في دلالاتها وأبعادها أما الذي تبيع ليه ربما يذهب هو الآخر لبيعها إذا وجد ربحا فيوجد فنانون كثر يشترون أعمال آخرين ويقومون بعرضها وبيعها.

• هل يمكن للفنان التشكيلي أن يُوجه توجيهاً معيناً لخدمة قضية معينة مثل المطرب كأن نطلب منه أن يتغنى للشيء الفلاني ؟

أنا ضد توجيه الفنان وتأطيره في برنامج معين ويمكن لذلك التأطير والتوجيه أن يتسبب في حجب الكثير من أعماق الفنان وأبعاده الحسية والمعنوية والإبداعية فأنا أؤمن إيماناً قاطعاً بالعفوية والتلقائية في الفن.

• كيف ننهض تشكيلياً في السودان؟

بتوفير المعينات للفنان بأسعار في متناول اليد بدعم من الجهات المختصة وتوفير أماكن للعرض بصورة دائمة، وكثيراً من الفنانين لديهم أعمالاً ممتازة ولكن لا يستطيعون أن يستأجروا أماكن مميزة لعرضها لتصل إلى أكبر عدد من المهتمين، وكان من المفترض أن تطبق التجربة التركية التي ألزمت كل الفنادق الكبيرة وساحات الشركات والمنظمات الشهيرة بأن تضع أعمالاً تشكيلية لعدد من الفنانين في مكان بارز باستقبالاتها وذلك نظير تخفيض في عدد من الأشياء التي تهم المؤسسة وبذلك انتشر الفن التشكيلي في تركيا بصورة أكبر.

• ما هي قصة بائعة الشاي التي تمكث أمامها ساعات طوال وتظل ترسم ؟

بائعة الشاي تلك هي الشخصية التي الهمتني على أن أرسم كثيراً وأن أتقدم في عالم التنقيط وكنت أتردد عليها بسبب الانتظار لأي موضوع أومواعيد مع أي شخص آخر وعندما يطول الانتظار استخرج أدواتي وأرسم بجوارها.

• ألا يمكن الانتظار في أي مكان آخر؟

يمكن ولكن إذا افترضنا انتظرت في فندق أو مطعم أو كافتيريا مثلا تجد أن أصحاب تلك المحال يصرون وبالحاح شديد على أن تدفع ثمن الانتظار بشراء منتجاتهم وربما ينظر إليك شخص نظرة تململ إذا أطلت المكوث ولكن السيدة سعدية كانت تتفاعل مع رسوماتي ولا تشعرني بالكلفة وإذا تأخرت تسأل عني وإذا لم أرسم تطلب مني وشعور الاحساس بأنني ضيف مرغوب فيه اعطاني دفعة معنوية كبيرة ولكن عندما تقول سعدية انا لا افهم هذا التشكيل ولكنه عمل جميل جميل ذلك القول يمدني بطاقة ايجابية وابداعية للحد البعيد . لدرجة انني احسست ان سعدية هي جزء من تفاصيل ابداعي ورسمي رغم انني اظل صامتا اليوم كله ولا اتحدث معها الا قليلا ولكن الاحساس بالقبول والترحيب كان دافعا اكبر.

• هل انت مغرم بسعدية ؟

اذا شئت ان تسمي سعدية الملهمة فسميها واذا شئت ان تسميها الفكرة اوالريشة او كما شئت فسميها فهي انسانة طيبة وعفيفة ولطيفة تمنحني طاقة ايجابية للحد البعيد لدرجة انني اذا وجدت شقيقتها في نفس المكان لن يتوفر لي نفس المزاج الابداعي الذي يتوفر لي عندما تكون سعدية حاضرة واذا تذوقت طعم القهوة من غيرها فذلك يفرق كثيرا مهما كان فهي انسانة واخت اصبحت جزءا من تفاصيل حاجياتي الابداعية ولا املك لها تعريفا غير ذلك .

• هل فكرت ان تعلمها الرسم ؟

انا شاهدت تجربة زملينا الموسيقار عاصم الطيب الذي كان يتردد بقيثارته على كثير من بائعات الشاي فاكتشف من بينهن اصوات جميلة وطروبة للحد البعيد فعالم بائعات الشاي هذا عالم مختلف لشخصيات كابدن من اجل لقمة العيش الشريف في اجواء وطقوس مختلفة وزمن قاس وظروف اقسى فأنا حتى لو لم استخرج منهن فنانات تشكيليات يكفيني ان استخرج منهن احساسا جميلا تجاه لوحة او خط لأحرك كوامن الجمال الساكن بدواخلهن .