التجاني حاج موسى في ليلة أبوالغابات

سجلت قناة النيل الأزرق ليلة الوفاء للراحل كامل شوقي التي نظمتها اللجنة العليا لتخليد ذكراه مساء أمس الاول بمسرح جامعة الأحفاد للبنات وسط حضور ومشاركة كبيرة للقادة السياسيين ورموز الوطن والمجتمع على رأسهم عضو مجلس السيادة محمد حسن شيخ ادريس ووزير الزراعة الطاهر اسماعيل حربي ،وتخلل الحفل فيلم يوثق لحياة الراحل العلمية والاجتماعية وعطائه الطويل في مجال الغابات بالسودان أعده المخرج شكرالله خلف الله الى جانب مرثية من كورال الأحفاد ،وألقى الشاعر التجاني حاج موسى قصيدة رائعة في حق الراحل ،وتحدث السادة البروفسير علي شمو و د. حسن عبدالقادر هلال والبروفسير إسماعيل الجزولي واللواء م فضل الله برمة والبروفسير قاسم بدري معددين مآثر الراحل كامل شوقي أحد مؤسسي مصلحة الغابات بالسودان ،وستبث الفعالية على الشاشة الزرقاء خلال الأيام القادمة.