نجم الدين الفاضل :الفنانون الهابطون لايتبعون للاتحاد ..

عم الارتياح الأوساط الفنية للقرار الخاص بالسماح للفنانين باحياء الحفلات الخاصة والعامة وفق الضوابط الاحترازية.

وأكد عدد كبير من الفنانين أن القرار تأخر كثيرا، مشيرين الى حرصهم على إتباع القواعد الصحية بعد صدور القرار.

وطالب نائب رئيس اتحاد الفنانين الفنان نجم الدين الفاضل الجهات المختصة بتغيير نظرتها للفن والفنانين والعمل على مسح الصورة القاتمة المترتبة على قرار منع الفنانين خلال الفترة الماضية التي أدت لأدخالهم الحراسات وفرض غرامات كبيرة عليهم، مؤكدا حرص الفنانين على المساهمة في بناء الدولة ونهوضها أسوة بالدول والشعوب التي ترتكز على الفن في تقدمها وتطورها .

وأكد الفاضل حرص الاتحاد علي محاربة الظواهر الدخيلة على الساحة الفنية، مؤكدا أن غالبية الفنانين الذين يلوثون الساحة الفنية اليوم ليسوا أعضاء باتحاد الفنانين ولايحملون رخصة ممارسة المهنة التي تصدر من مجلس المهن الموسيقية وليس اتحاد المهن الموسيقية كما يعتقد البعض.