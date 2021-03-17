تعاون مشترك بين الفنانين وبزنس العقارية

أكدت مديرة التسويق بمجموعة بزنس فريند العقارية فرع حي الصفا بالخرطوم الإعلامية ماجدة السورابي إستعداد المجموعة للتعاون مع الفنانين والرياضيين لتمليكهم أراضي سكنية بمواقع متميزة بمدن العاصمة الثلاث ،وقالت لدى إستضافتها في برنامج مساء جديد على قناة النيل الأزرق أمس الاول أن هناك إجتماعا سيجمعهم باتحاد الفنانين للتفاكر حول كيفية التعاون المشترك لتمليكهم أراضي سكنية واستثمارية مشيرة الى حرص مجموعة بزنس فريند العقارية لتسهيل معوقات السكن وتمليك الراغبين مواقع مميزة بتسهيلات كبيرة ،من جانبه رحب الفنان شكرالله عزالدين رئيس لجنة الاستثمار والعلاقات العامة بأتحاد المهن الموسيقية بالتعاون مع بزنس فريند لما فيه مصلحة الاتحاد والفنانين مؤكدا أن مثل هذه الشراكات تأتي بنجاحات كبيرة .