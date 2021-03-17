التازي يفاجئ ضيوف برنامج على الهواء خلال سحب جائزة رئيس المريخ الفخري

الخرطوم :السوداني

فاجأ الرئيس الفخري لنادي المريخ الشيخ أحمد التازي الحضور من الضيوف داخل استيدوهات pro fm 106.6 في الحلقة المخصصة لسحب الجائزة المقدمة من الشيخ أحمد التازي البالغة 150 ألف جنيه، عندما أعلن عن تبرعه لكل الحضور المتواجدين داخل الاستديو من منفذ البرنامج، بجانب مقدم البرنامج لينا زين العابدين والضيوف (حازم حلمي، ورؤى محمد نعيم سعد، والشاعر عمر ود المحمية) بمبلغ 75 ألف جنيه لكل منهم.

وأعلن التازي عن استمرار المسابقات الست التي أعلنها والبالغ قيمتها مليون جنيه بواقع 150 ألف جنيه لكل جائزة.