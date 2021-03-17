بدء حملة إزالة المخالفات بشوارع الخرطوم الأسبوع المقبل

الخرطوم: السوداني

اكد العميد شرطة م الوليد محي الدين عثمان المدير العام لجهاز حماية الاراضي وإزالة المخالفات سعي الجهاز في تحقيق اهدافه بحماية مكتسبات الدولة والحفاظ علي ممتلكات المواطنين وانفاذا لسيادة القانون.

جاء ذلك لدى تراسه الاجتماع المشترك مع هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم بحضور المستشار القانوني للجهاز و الدكتور مهندس منتصر مامون عبد الرحيم المدير العام المكلف للهيئة وقيادات العمل بالجهاز.

من جانبه اشار الدكتور مهندس منتصر مامون على أهمية العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة وضرورة إزالة مخالفات الصرف الصحي، مبينا أهمية بنود الشراكة المتمثلة في إزالة كافة المخالفات بولاية الخرطوم بجانب التوعية والحرص على تنفيذ حملات الازالة الكبري بمحليات ولاية الخرطوم ودعم الحملات بكافة الاليات الثقيلة والتنسيق معها وفق خطط مرحلية لكافة المخالفات التي شوهت الطرق العامة .

الي ذلك ناقش الاجتماع أهمية تدشين حملات الإزالة للمخالفات بالطريق العام بشارع النيل لكثرة مخالفاته .

ومن جهته أشار الأستاذ محمد احمد علي فرحنا مدير الإدارة العامة للمخالفات إلى الأثار التي تترتب على مخالفات الطريق العام من النواحي الصحية والبيئية والمظهر الغير حضاري لطرق العاصمة الخرطوم خاصة مخالفات بيع الماشية ودلالة السيارات والحاويات وغيرها ،مؤكدا إنطلاق حملة تسليم الانذارات القانونية لاصحاب المصلحة بشارع النيل لتوفيق اوضاعهم للازالة الطوعية و تمهيدا لتنفيذ الحملة الكبري لازالة مخالفات شارع الهواء يوم السبت المقبل بشراكة هيئة الصرف الصحي وشرطة الحماية وفرع الجهاز بجبل أولياء والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

الجدير بالذكر انه قد تم انذار كافة المخالفين وفترة سماح لهم لتوفيق أوضاعهم خلال ال٤٨ساعة اعتبارا من اليو م الثلاثاء ١٦مارس الجاري.