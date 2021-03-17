وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي

السوداني: وكالات

أعلنت سامية حسن، نائبة رئيس تنزانيا، اليوم، وفاة رئيس البلاد جون ماجوفولي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن نائب رئيس تنزانيا أعلن على التلفزيون الرسمي وفاة الرئيس جون ماجوفولي.

وبدا ماغوفولي الزعيم الإفريقي الذي يبلغ من العمر 61 عاما بصحة جيدة عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 فبراير الماضي عندما كان يعين مسؤولا جديدا بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.

ومنذ أيام أكدت مصادر تنزانية استقرار صحة الرئيس، وذلك بعد تقارير عن تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتمسك الرئيس التنزاني الراحل طوال العام الماضية بأن الدعوات هي العلاج الأوحد لكوفيد-19!، ورفض أن تشتري بلاده أي لقاح، بدعوى أن اللقاحات “خطرة”.