الناير: مساعدات برنامج الغذاء العالمي تساهم في استقرار البلاد

الخرطوم: السوداني

أثنى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير على المساعدات العينية التي تحصل السودان عليها من برنامج الغذاء العالمي WFP والمقدرة بـ(٢٠٠) ألف طن من القمح وقال إنه أمر جيد يمكن أن يفيد السودان بشكل كبير جدا في ظل المعاناة الاقتصادية التي يعانيها.

وأوضح الناير في تصريح صحفي أن ما يأتي من برنامج الغذاء العالمي أو أي منظمة دولية أخرى إلى السودان هو زيادة خير مشدداً على ضرورة الاعتماد على خطط وبرامج وطنية تهدف إلى توفير غذاء للسودان وتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح والسكر والمحروقات والأدوية وغيرها من السلع التي تستهلك كميات من النقد الأجنبي مضيفا لا بد من عمل برنامج وطني بمواقيت محددة الى جانب البحث عن تمويل مشروعات تنموية تخدم البلاد في تلك المجالات .

وأشار الناير الى أهمية تنشيط المساعدات التي تأتي الى السودان من المنظمات الدولية خاصة برنامج الغذاء العالميWFP أو أي منظمة دولية أخرى منوها الى أن السودان يمكن أيضا أن يستأنف علاقاته وصلاته بهذه المؤسسات وغيرها للاستفادة من المساعدات المقدمة رغم أنه لا يشكل نسبة كبيرة بالنسبة لاستهلاك السودان البالغ ٢.٥ مليون طن سنويا ولكن يسهم بشكل كبير في استقرار البلاد.

ولفت د.الناير إلى المساعدات التي تأتي الى السودان من الخارج سواء كانت هبات أو معينات أو منح وقال إنه يزيد من تحسين الموقف الاقتصادي بشكل كبير ولكنه رأى أن الأهم هو البرنامج الوطني الخالص الذي يعتمد على قدرات وإمكانات السودان.