معاش المواطن وأمنه.. هل من صغائر الأمور؟

هل هو سباق ومارثون لزيادة أعداد الشهداء ليضاف اليهم طالب جامعة امدرمان الإسلامية .. له الرحمة والمغفرة … وإن كانت دفاتر الشد والجذب في تحقيق العدالة لشهداء ساحة الاعتصام ما زالت تراوح مكانها وطالما لم يتم تحقيق القصاص لتنام الأمهات والاسر قريرة العين آمنة مرتاحة .. فهل الانفلات الأمني بات واقعا يجب التعايش معه … هل كل تلك الجيوش من القوات العسكرية والنظامية والأمنية التي ترابض في العاصمة وضواحيها فشلت في استتباب الامن .. أين ما أطلق عليه ” البرق الخاطف ” .. والذي أجلس الكثيرين على مقاعد المشاهدة وسرب لقلوبهم الوجلة الفرح وكاد يعيد لقوات الشرطة هيبتها التي كانت … صحيح أن هناك إنجازات لا ينكرها احد ولكن هل الإنجازات مواسمية فما تنطوي صفحة انجاز إلا أعقبتها انفلاتات هي بكل المقاييس وصمة عار ودليل تراخ هنا وهناك ..

أما لقمة العيش .. هل باتت أحقية للبعض دون خلق الله؟

فهذا الملف موجع بكل معنى الكلمة ولعل مقولة ” الجوع كافر ” لخصت ذلك وشخصت حالة الجياع فليس بعد الجوع إلا الكفر والعياذ بالله .والموجع ليس فقط لان السودان التصقت به مقولة ” سلة الغذاء ” والتي لا تحتاج لكثير عناء كي لا يجوع أهله .. قبل ان يوفروا لقمة العيش لغيرهم .. هناك عقبات نعم ولكن ليس هي معضلات طالما هناك أراض ومياه وقوة بشرية شابة .

سيف الدين أرسل لبريدي رسالة قال : يؤرقني جدا ياعواطف موضوع الوسطاء الذين يملأون سماواتنا كلها ويحملونا ما لا طاقة لنا به قبل لحظات ذهبنا للطلمبة لشراء ” ٤ ” جوالين جاز ولكنها خاوية ودلنا أحدهم على شخص بالقرب منا وفعلا اخذ مبلغ أربعة آلاف جنيه من صاحب الحاجة واختفى لدقائق وجاء وهو يحمل المطلوب … فقلت لصاحبي هذا الشخص شريك للطلمبة باكثر من ٧٠ في المائة لأن صاحب الطلمبة يصرف على عماله … الماكينات مخاطر الحرائق … وما الى ذلك فأحسست بأن هذه العصابات ” السماسرة ” هم مصيبة السودان الحقيقية وقيسي على ذلك .. الغاز ..الخضار .. الدواء .. وبقية السلع التي يحتاجها المواطن المغلوب على أمره .

علما ان جالون الجاز في الطلمبة سعره الرسمي خمسمائة جنيه وخارجها يباع بمبلغ الف جنيه أي بضعف السعر ولا خيار للمواطن خاصة حينما يكون مضطرا لأمر جلل .. لانقاذ مريض او لإنجاز معاملة ضرورية وما أكثر المتاهات التي كادت تغرق الكثيرين في لجها وهجيرها ..

هذه الشكوى وغيرها تشير الى خلل ظل يرافق قضايا معاش الناس وتشير أصابع الاتهام الى نبت شيطاني ” سماسرة ” طالت أياديهم الخبيثة وخططهم المنسوجة بعناية فاقت القدرات الرقابية .. انها تعوث فسادا نتاج فراغ أمني ورقابي وقانوني ..فهل يا ترى معاش الناس وامنهم من صغائر الأمور في رزنامة وزراء الاختصاص في حكومة جاءت اصلا لتحقيق طموحات عريضة ” حرية سلام وعدالة ” فاذا بالمواطنين يصطفون للقمة العيش الحاف وللدواء المنقذ للحياة ..وليسيروا في دروب الحياة اليومية وعيالهم ومعارفهم .. آمنين سالمين .. فهل هذا مستحيل ؟ أم هو من صغائر الأمور التي لا ترقى لوضع خطة محكمة طويلة الأمد صارمة قابلة للتنفيذ .. فهل هذا حلم بعيد المنال ؟