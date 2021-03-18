همسة في أذن والي الخرطوم ووزير الداخلية: شائعة منظمة وخطيرة!!

تعرف الجريمة المنظمة على أنها فئة من التجمعات لشركات ومشاريع عالية المركزية وتكون هذه التجمعات إما محلية أو دولية عابرة للحدود وتدار هذه الشركات عن طريق المجرمين الذين ينوون الانخراط في نشاط غير قانوني.

وقريبا من هذا التعريف يمكن النظر للشائعات التي تستهدف تكدير المواطنين أو بث القلق في نفوس الناس لتكون شائعات منظمة ومدروسة في توقيت البث وكيفية الترويج لها خاصة أن كثيًرا من هذه الشائعات تجد من وسائل التواصل الاجتماعي أرضية خصبة للانتشار مثل انتشار النار في الهشيم.

ومن هذه الشائعات هي شائعة عن قرار صادر من والي الخرطوم يمنع حمل الهواتف والحقائب والمبالغ النقدية بالولاية!! وأي ولاية إنها عاصمة البلاد التي لا بد أن أخبارها تكون محط نظر واهتمام المستثمرين من كل دول العالم مما يعزز من أهمية التعامل مع أي شائعة سالبة تخص الخرطوم والتعامل السريع والحاسم معها.

ومن المهم الانتباه إلى أن توقيت نشر الشائعة جاء متزامنا مع حادثة مقتل طالب امدرمان الإسلامية المغدور، مما يعزز فرضية ان تكون الشائعة منظمة ولها أهداف تضر البلاد من حيث بث الهلع في نفوس المواطنين داخليا والمساس بأمانهم وخارجيا تخويف المستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في السودان في وقت نحن في حاجة فيه إلى تعاف اقتصادي وجذب استثمارات خارجية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

ومما يستحق الإشادة هو التعامل السريع من مكتب والى الخرطوم تجاه الشائعة بنشر نفي الشائعة مما يبث الطمأنينة في النفوس ويمثل ترياقا عاجلا لدرء آثار الشائعة المسمومة.

ولكن المهم أن نهمس في أذن الوالي ووزير الداخلية بضرورة تحديث آليات العمل الأمني وبسط هيبة القانون بشكل مستمر في الشارع العام من خلال تأهيل دوريات الشرطة وزيادة انتشارها وأن تكون على أهبة الاستعداد للاستجابة لما يمكن أن توفره كاميرات مراقبة حديثة يتم توزيعها بشوارع العاصمة لتكون عين ساهرة تساهم في ارشاد الشرطة في العمل المنعي للجريمة ومحاربتها وهي في مهدها وفي طور التكوين.

من المهم جدا الإسراع في تنفيذ تشغيل كاميرات تعمل على تغطية العاصمة والولايات أيضا ومنع اي مظاهر تفلت أمني او محاولة الاستهانة بأمن المواطن والعبث بسلامته وكلنا ثقة أن والي الخرطوم ووزير الداخلية سوف يستجيبان بشكل عاجل لهمستنا الحادبة على أمن الوطن والمواطن.