بسرور غير محدود أنعي لكم فشل جيلنا

الحبور والسرور مبعثه مولد جيل من أصلابنا (حيبنوهو)، جاءت مظاهر السرور والبهجة مندلقة دفاقة مع مشاهدتي واستماعي لمقطع يطلقه شاب يتوسط أحد حقول القمح في الجزيرة الخضراء، يرسل رسالته لأقرانه ليفارقوا جلسات (ستات الشاي) والأركان لينضموا معه لركب الزراعة في الأقاليم، يطلقها داوية ذلك العنصر الثائر في مفارقة لما كنا نسمعه من أمثاله من الشباب الذين غرر بهم الاخوان وتنادوا لإراقة دماء إخوة المواطنة في جنوب السودان آنذاك وفقدنا السودان من حلفا الى نمولي وأغلب ذلك الشباب ابتلعته لاحقا رحلات قوارب و(سمبك) الموت في محاولته الفرار ناجيا بجلده عبر البحر المتوسط.

لله درك من شاب، حفظكم الله وإخوانك، فقد أهديتنا (لوقو) يصور قصة فشلنا نحن جيل الستينات والسبعينات، تتوسط حقل القمح وتدعو حي على العمل، تناشد وزير المالية ليكون اليد العليا ويجلب الحاصدات الزراعية ومعينات الانتاج بديلا لتسول بواخر القمح والوقود، هي عطايا لا تبني بلدا، فقط تطيل عمر صلاحية الوزير في منصبه ثم يأكل فقرنا منسأته.

خيبات جيلنا بدأت مع الكفاح لوضع طلب الاستقلال لحكومة صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية، كان طلبنا فشلا داويا حيث أكثر أحزابنا استنارة فضلت عباءة الملك فاروق ليصبح السودان بلدا يضاف الى أرض مصر ويحكمه التاج المصري.

ثم تتوالى النكبات فتسوق نخبتنا جند البلاد وحماتها لتعلمهم ممارسة الانقلابات وانفرط العقد، دخلنا في الحلقة الجهنمية، دعوة كريمة من عبد الله خليل الى عبود قائد الجيش وتم استلام الحكم، ثم كما في قصة دخلت نملة وأخذت حبة وخرجت الى أن جاء الإخوان باستلام الحكم عبر كذبة سارت بها الأمصار.

دعوتكم -ابني الشاب- جاءت مغلفة برداء العمل وأنت بين الحقول، دعوات أجيالنا كانت محاضرات وندوات حزبية تنثر مواعظها على ضوء (الرتينة) ثم ينطفئ ويسكت أثرها مع غياب غبار عربة الزعيم الحزبي وهو يغادر مدني أو كتم بعد أن ضمن أصوات الناخبين في تلك الدائرة، لسان حال الزعيم يمني النفس بمنصب وزاري يحقق معه استخراج (كوتات) عبر رخص تجارية.

تطور الاخوان في حكم الإنقاذ فكانت المواعظ من خلال المساجد لإضافة التأثير الديني لمنح الخطاب قوة لتحقيق المزيد من أراضي السودان توزع على الاخوان، ربما فاق نصيب الفرد منهم المئات بعضها كانت ميادين ومتنفسات وحدائق، بعض الأراضي بآلاف الكيلومترات على البحر، تصرف الأراضي وتحول الى دولارات وتودع بعيدا في ماليزيا وتركيا العلمانية.

دعوتكم لتكثيف وتوسيع الرقعة الزراعية هي الوصفة القديمة المتجددة، ربما سمع وزير المالية مقطعكم قبل رحلته الى قطر ليحول تلك الزيارة الى برنامج عمل زراعي وحيواني، يطرح رؤيتكم لأمراء قطر لتكون دارفور هي المزرعة الخلفية لقطر ولدول الخليج عامة، يفارق المحاربون في قوات الكفاح المسلح حدائق الخرطوم لينضموا معكم الى قوافل الإنتاج، تتحول المعسكرات الى مشروعات زراعية ومصانع لإنتاج حليب الأطفال.

جسارتكم في الطرح ربما أطلقت رياح لتغيير نظر الخبراء والمهندسين ليصبح سد النهضة من ممسكات أرض السودان لمصالح أثيوبيا ومصر تتباريان في خطب ود السودان حيث تتلاقى فيه مصالح الطرفين، ربما جاءت مخاوف انهيار سد النهضة لتخلق تفكيرا خارج الصندوق والتحسب لصيد المياه في السودان وتحويلها لري سهول كردفان والبطانة، وربما تخلت مصر عن حلايب وشلاتين لتصبح حقا الشقيق الذي يبحث عن مصالحه بعد جوار تجاوز العشرة آلاف عام أو منذ الأزل ونحن نقبض ذات (الأهزوجة) والوعد بالتكامل أو السراب.

رسالتكم وعلى قصرها وصلت ببيان و(منفستو) واضح، طريق النجاح تسيرون عليه أنتم أبناء جيل ثورة ديسمبر2018 وتفارقون خيبات وفشل جيلنا الذي كان مبلغ طموح نخبته المستنيرة هو أن يضم السودان في اتحاد مع مصر. وتقبلوا أطيب تحياتي.