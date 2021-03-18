الهلال ينهي الراحة السلبية ويعود للتدريبات التحضيرية

منح مستر ريكاردو فورموسينو المدير الفني لفريق الهلال لاعبي الفريق؛ راحة عن التدريبات أمس عقب مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ، على أن يعاود الفريق تحضيراته اعتبارا من اليوم الخميس على ملعبه بأم درمان، استعدادًا لقادم الاستحقاقات الأفريقية والمحلية التي تنتظر الفريق في مشواره خلال الموسم الحالي.

وكان الهلال قد أدى أمس الأول مباراة أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، أفضت إلى نتيجة التعادل السلبي، وسيتدرب الفريق اليوم دون نجومه الدوليين الذين سينضموا لقائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.