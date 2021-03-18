في حفل أقيم على شرفه التازي يعدد مزايا مشروع نقل المريخ إلى الاحترافية

الخرطوم : السوداني

بحضور عدد من الشخصيات والرموز والأقطاب أقيم بفندق السلام بالخرطوم حفل غداء على شرف الرئيس الفخري لنادي المريخ رجل الأعمال السعودي الشيخ أحمد طه التازي، بمناسبة حضور الأخير للبلاد وقد تم الإعلان عن ثورة بناء كبيرة قادمة في المريخ خلال الفترة القادمة خاصة على صعيد العمل الاحترافي إلى جانب تطوير المنشآت وإيجاد موارد للدخل والاستثمار وهو ما مثل مصدر ترحيب وسعادة كبيرة في الأوساط المريخية التي رحبت بخطوة الرئيس الفخري وأشارت إلى أن النادي في أمس الحاجة إليها وشددت على ضرورة الاستفادة من القدرات التي يتمتع بها بالأخص على صعيد العلاقات وهو ما يعد انفتاحا كبيرا، وأكد التازي في سياق حديثه على هامش الحفل الذي أقيم بحضوره انه سعيد للغاية بالتواجد في السودان والعمل في نادي المريخ الذي يعد بمثابة العشق منذ الصغر، لافتا أنه يطمح في نقل المريخ إلى العالمية وأن يكون هناك احتراف حقيقي مطبق ونقل لتجربة اللاعبين السودانيين إلى الخارج. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجارب، لافتا الى أن السودان يملك المواهب التي ترتدي شعار منتخبات الدول الصديقة الأخرى في قطر والإمارات وينبغي أن يتم الاستفادة من ذلك في بناء مواهب حقيقية وأندية رياضية متكاملة تحقق النجاح في جميع المحافل والمنافسات..

ولاقى حديث الرئيس الفخري ترحيبا كبيرا من جميع الحاضرين الذين أكدوا الدعم المطلق لمشروع التازي في المريخ حتى تتم معالجة جميع الإخفاقات .

يذكر أن الحفل شهد وصلات غنائية قدمها كل من طه سليمان وانصاف مدني اللذين أكدا سعادتهما بالتواجد والغناء في مناسبة تخص كيان المريخ العظيم.