(12) لاعبا من الهلال ضمن قائمة صقور الجديان

استدعى الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني للمنتخب الوطني السوداني، اثني عشر لاعبًا من فريق الهلال ضمن كلية المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة ساوتومي وجنوب أفريقيا تواليًا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا، ووقع الاختيار على الحارسين، محمد النور أبوجا والحارس علي عبدالله أبو عشرين، بالإضافة إلى السمؤال ميرغني، محمد أحمد إرنق، فارس عبدالله، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبدالله، والي الدين الخضر (بوغبا)، نزار حامد، محمد مختار (بشة) بجانب عيد مقدم ومحمد عبدالرحمن (الغربال).

هذا وسينضم لاعبو الهلال اليوم الخميس لكلية المنتخب قبل المغادرة إلى ساوتومي فجر الجمعة بطائرة خاصة لمواجهة منتخبها يوم الأربعاء المقبل.