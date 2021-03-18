“المقبرة” تفقد هيبتها أمام ضيوف الهلال

أصبحت نتيجة التعادل بمثابة العقدة لفريق الهلال السوداني، خلال مشاركاته في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بعد سقوطه امس الاول، في فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي على يد شباب بلوزداد الجزائري.

وبدأ الهلال مبارياته على ملعبه بالجولة الثانية بعد خسارته خارجيا على يد صن داونز الجنوب إفريقي، وفرض عليه مازيمبي الكونغولي التعادل السلبي، ثم تعادل مع شباب بلوزداد في الجولة الثالثة (1-1) بالجزائر، قبل أن يتعادل معه سلبيا اليوم في أم درمان.

ويعود آخر فوز حققه الهلال بدوري الأبطال هذا الموسم، إلى أكثر من 3 أشهر، وذلك في مباراة الإياب ضمن الدور التمهيدي الأول، على فريق فايبرز الأوغندي بهدف دون رد.

وأطلق جمهور الهلال السوداني قبل عدة سنوات، وهي سنوات العشرية الأولى من الألفية الجديدة، على استاد الهلال “المقبرة”، وذلك لأن كل الفرق الإفريقية الكبيرة والشهيرة التي واجهها في مشواره بدوري الأبطال والكونفيدرالية خسرت به.

لكن “المقبرة” في هذه النسخة من الأبطال، أفلت منها فريقان ورفضا الدفن فيها، وهما مازيمبي وشباب بلوزداد، وبقى على لاعبي الهلال، وبعضهم عاصر فترة العشرية الأولى من الألفية الجديدة أن يعيدوا مجد الانتصارات لملعبهم.

وستكون المواجهة الأخيرة والمتاحة أمام لاعبي الهلال، لإعادة الفريق لسكة الانتصارات، وإعادة الوهج والبريق لملعبهم، في مباراة الجولة الخامسة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي.