الشغيل ضمن التشكيلة المثالية لكاف

أسدل لستار على منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وشهدت الجولة المزيد من الاثارة والندية بين جميع الفرق لحسم موقفها من التأهل للدور التالي في المسابقة القارية.

وشهدت التشكيلة المثالية للجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا “مرحلة المجموعات” بحسب حساب “سوفا سكور” العالمي تواجد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي للمرة الثالثة.

وتضم التشكيلة كلا من:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو “صن داونز الجنوب أفريقي”

خط الدفاع : ديوجينيس جواو”بيترو أتلتيكو الأنجولي” – معاد حداد “مولودية الجزائر الجزائري”- ليوبوسا “صن دوانز الجنوب أفريقي” – محمد حوسيني “سيمبا التنزاني”.

خط الوسط: نصر الدين عمر أحمد الشغيل “الهلال السوداني” – ليبوهانج مابوي “صن داونز الجنوب أفريقي”.

أمامهما الثلاثي الهجومي: محمد مجدي أفشة “الأهلي المصري” – مورلاي سيلا “حوريا الغيني”- لويس ميكيسوني”سيمبا التنزاني”.

خط الهجوم : سامي فريوي “مولودية الجزائر الجزائري”.

كان محمد مجدي أفشة قد سجل الهدف الثاني في انتصار الأهلي الكبير على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الشهداء ضمن المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.