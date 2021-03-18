مدير شرطة ولاية الخرطوم: عودة مراكز بسط الأمن الشامل بالأحياء

كشف الفريق شرطة عيسى آدم إسماعيل مدير شرطة ولاية الخرطوم، عن عودة مراكز الشرطة (بسط الأمن الشامل) بالأحياء، مناصفةً بين الشرطة والمجتمع بعد تكفل وزير الداخلية ووالي الخرطوم بتكاليف عودتها.

وقال عيسى إن هناك أصحاب أغراض يسعون لخلق قطيعة بين الشرطة والشعب، متمنيا أن تعود العلاقة بينهما تحقيقا للأمن.

وأوضح مدير الشرطة في حديثه لبرنامج اتجاهات الأحداث عبر إذاعة بلادي أن هناك خمسة محاور لعمل الشرطة في المرحلة القليلة القادمة، أبرزها محاربة عربات البوكو والمواتر غير المرخصة والظواهر السالبة وملاحقة العصابات المنظمة، وأعلن عيسى عن إقامة الشرطة لأحزمة أمنية في مناطق الهشاشة بولاية الخرطوم، مناشداً المواطنين بعدم حمل مبالغ مالية كبيرة في سياراتهم، وأشار مدير شرطة ولاية الخرطوم إلى خطورة الوجود الأجنبي غير الشرعي وتورطهم في عدد من جرائم القتل وتجارة الحبوب المخدرة، إلى جانب صناعة الخمور البلدية.