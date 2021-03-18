مدير سلطة الطيران المدني: علاقتنا مع وزارة الدفاع إشرافية

الخرطوم: وجدان طلحة

رفض المدير العام لسلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان، المطالبات بإرجاعهم الى وزارة النقل، وقال: “مع احترامنا الكامل لهذه الوزارة، لكن لن يمر هذا الأمر إلا على أجسادنا”. وأكد أن السلطة مستقلة لانه تم انشاؤها وفق قانون سلطة الطيران المدني 2018م، مشيرًا الى أنه من شروط قبوله للمنصب هو العمل على استقلاليتها وقبل وزير الدفاع السابق الشهيد جمال الدين عمر بالشرط، وأضاف عدلان خلال لقائه بالعاملين بسلطة الطيران المدني، الذي نظمته نقابة سلطة الطيران المدني واتحاد المراقبة الجوية اليوم الخميس: “اما أن تظل سلطة الطيران المدني على هذا الوضع أو أن يتم تحويلها الى وزارة سيادية”، واصفًا الصراع حولها بأنه صراع موارد. وقال عدلان إن العلاقة بين سلطة الطيران ووزارة الدفاع اشرافية، لافتاً الى انه تم تركيب منظومة جديدة للرادار سيتم افتتاحها قريبا، مشيرا الى انها وضعت السلطة في مرتبة متقدمة للمنافسة اقليمياً ودولياً، مشيرا الى انها تعتزم امتلاك اقمار صناعية للسودان.