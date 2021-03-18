شركة (GCMS) الأمريكية تلتزم بتوفير الاسبيرات وقطع الغيار العاجلة للكهرباء

الخرطوم: السوداني

أكدت شركة (GCMS) الأمريكية، التزامها بتوفير الاسبيرات وقطع الغيار العاجلة الخاصة بتوليد الكهرباء في إطار التعاون مع قطاع الكهرباء بالسودان، جاء ذلك خلال لقاء وفد الشركة برئاسة مات اسموك المدير التنفيذي للشركة بوزير الطاقة والنفط المهندس/ جادين علي عبيد بمكتبه اليوم بحضور مدير عام الشركة القابضة للكهرباء والمدير الإقليمي للشركة. وبحث اللقاء أهمية التعاون الامريكي مع السودان في قطاع الكهرباء.

ومن جانبه، وعد وزير الطاقة والنفط بسداد مطلوبات الشركة على قطاع الكهرباء، موجهاً بتجديد العقد وخطاب الضمان مع الشركة واستمرار التعاون، مبدياً شكره لوفد الشركة لتفهمه لظروف السودان الحالية ومواصلة التزامه بتوفير المطلوبات.

حيث تعمل شركة (GCMS) الأمريكية بالسودان منذ العام الماضي من خلال تعاقدها مع قطاع الكهرباء في مجال توفير الاسبيرات وقطع الغيار لمحطات توليد الكهرباء والخدمات، وتعد شركة (GCMS) الأمريكية من اوائل الشركات الامريكية التي بدأت التعامل مع السودان بعد فك حظر التحويلات البنكية وتوقف العمل لأشهر، إلا أن وفد الشركة التزم باستئناف توريد قطع الغيار العاجلة خلال في أقرب وقت ممكن.

وعلى هامش اللقاء، طرح وفد الشركة الأمريكية على السودان، أهمية الاستفادة من مشروع المنحة الأمريكية لأفريقيا (PROSPER AFRICA) والذي يعمل على تمويل كل المشروعات المطروحة والجاهزة للتنفيذ بمختلف أنواعها في مجال البنية التحتية، على ان تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الأمريكية، مشيرين الى ان الاولوية للسودان من بين الدول الافريقية في هذه المرحلة لظروفة المعروفة للمجتمع الدولي. وأكد الوفد ان السودان لم يستفد بعد من هذه الفرصة الا بمقدار ستة ملايين دولار فقط، في الوقت الذي تعد فيه هذه المنحة مفتوحة السقف ويمكن ان تستمر في تمويل المشروع تلو المشروع لمدة تفوق العشر سنوات، كما يمكن ان تدخل من بينها مشروعات الكهرباء بالسودان.

ومن جانبه، اكد مدير محطة بحري الغازية المهندس/ عبد الله بله، جاهزية مشروعات الكهرباء والتي يمكن طرحها للاستفادة من مشروع المنحة الأمريكية لأفريقيا لتمويلها.

وأكد الوزير، اهمية الاستفادة من المشروع في مجالات الكهرباء والمجالات الاخرى، موجهاً الشركة السودانية القابضة للكهرباء بالتنسيق مع الشركة الامريكية، واعداً بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الوزراء للاستفادة القصوى من مشروع المنحة الامريكية لأفريقيا في مجالات الطاقة والنفط في ظل احتياجات السودان الحالية للكهرباء.