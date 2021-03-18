محفظة السلع الاستراتيجية تعلن عزمها استيراد 23 باخرة محروقات

الخرطوم: السوداني

أعلنت محفظة السلع الاستراتيجية عن تخصيص موارد لفتح خطابات اعتماد لاستيراد 23 شحنة محروقات، تكفي حاجة البلاد حتى نهاية أبريل المقبل.

وقالت في بيان، حصلت عليه “السوداني”، الخميس: إنها بصدد استيراد 10 بواخر جازولين، بحمولة 400 ألف طن، تبلغ قيمتها 207 ملايين دولار.

وكشفت عن عزمها استيراد ثلاث بواخر بنزين، بحمولة 120 طنا، تُكلف 63 مليون دولار، إضافة لاستيراد باخرتي فيرنس بحمولة 80 ألف دولار تبلغ تكلفتها 28 مليون دولار.

وقالت المحفظة إنها ستورد 8 بواخز محملة بـ40 ألف طن من غاز الطبخ، قيمتها 28 مليون دولار.

وأشارت إلى أنها تعتمد على مواردها الذاتية في تغطية خطابات الاعتماد، المتمثلة في صادرات الذهب وخطوط التمويل المصرفي الخارجي.

وأكدت المحفظة على قيامها بفتح خطابات اعتماد بالنقد الأجنبي لـ41 شحنة محروقات، إضافة إلى فتح اعتماد لاستيراد 2500 صنف من الدواء، تغطي 70% من حاجة البلاد.