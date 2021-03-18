وزير النقل: يُوجِّه بمحاربة كل أشكال (الفساد)

الخرطوم: السوداني

شهدت وزارة النقل اليوم (الخميس)، مراسم (التسليم والتسليم) بين وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور، عبد الله يحيى، والمهندس هاشم بن عوف وزير البنى التحتية والنقل السابق.

وقدم مهندس هشام بن عوف، (شرحاً مفصلاً) عن الوحدات التابعة للوزارة، كذلك الخطط والاستراتيجيات، التي تم وضعها للمشروعات.

وشدد الوزير عبد الله يحيى، على الدور الذي قام به الشباب (لإنجاح الثورة)، وقال في تصريح صحفي، ان مغادرتهم الخرطوم (قبل عشرين عاما) رفضاً للظلم والتهميش، مؤكداً (قوميته) وانه سيعمل من أجل السودان، داعياً لمحاربة الفساد بكل اشكاله، منادياً بضرورة وجود تنمية موازنة، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من برامج الدول المانحة والمنظمات الدولية، لإنفاذ المشروعات المدرجة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.