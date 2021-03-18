مقتل (١٢) شخصاً بولاية جنوب دارفور بسبب سرقة مواشٍ

نيالا: محجوب حسون

قُتل (١٢) شخصاً بمنطقة أم قوجة بولاية جنوب دارفور، بعد أن تعقّب فزع أهلي، متفلتين سرقوا (٢٠٠) رأس من الأبقار بمنطقة سرقيلا بمحلية تلس وهم في طريقهم إلى نيالا.

وأشارت مصادر محلية لـ(السوداني) إلى أن الكمين نُصب في منطقة أم قوجة من متفلتين على فزع أهلي، فيما وصلت الجثامين إلى مستشفى نيالا التعليمي، ووصل مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء علي حسب الكريم إلى المستشفى وقُوبل بهتافات الرفض والاستنكار من قبل أهالي الموتى، الذين يشيرون إلى تقصير من جانب الشرطة في مُلاحقة المُتفلِّتين ورد المسروقات من المواشي بدلاً من الفزع الأهلي.

وطالب أهالي المناطق الجنوبية بضرورة فرض هيبة الدولة وحسم المتفلتين بعد تكاثر حوادث النهب والتفلتات الأمنية على مناجم الذهب وتُجّار المواشي.