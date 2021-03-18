شراكة استراتيجية في مجال مراكز المعلومات بين سوداتل وشركة الخليج

الخرطوم: السوداني

شهدت العاصمة الخرطوم اليوم (الخميس)، التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير خدمات الاتصالات والمعلوماتية (ICT ) بين كل من مجموعة سوداتل للاتصالات ومثلها المهندس مجدي طه الرئيس التنفيذى والمدير العام، وشركة GULF DATA HUB ومثلها طارق محمد الفلاسي.

ويعتبر هذا التوقيع بداية لتفاهمات عديدة ستقود إلى استثمارات مثمرة تخدم السودان والمنطقة في مجال مجتمع المعلومات، كما بحث الطرفان أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، خاصة أن مجموعة سوداتل رائدة في مجال مراكز المعلومات على مستوى أفريقيا والعالم العربي، فيما تتمتع شركة GULF DATA HUB بعلاقات واسعة على مستوى الشركات الكبرى العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعد من الاستثمارت العربية والخليجية الناجحة ذات المقدرة المالية العالية والكفاءة العلمية المشهودة بالإنجازات.

وبذلك تكون سوداتل قد حققت قصب السبق في فتح آفاق الاستثمار العربي، في وقت يشهد السودان انفتاحاً نحو العالم ويسعى عبر رؤيته الجديدة ليكون منطقة جذب للأموال والاستثمارت الخارجية وذلك عبر شراكات واستثمارات حقيقية تحقق نهضة السودان، لا سيما في البنية التحتية.

الجدير بالذكر أن سوداتل تعد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.