الفراغ من معالجة قبول الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فما فوق

الخرطوم: السوداني

فرغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من معالجة قبول الطلاب الحاصلين على نسب عالية في الشهادة الثانوية السودانية والذين لم يتم قبولهم لهذا العام في الدورالاول.

وقال الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام الادارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي وفق (سونا) أن الوزارة حرصت ولفترة امتدت لأكثر من عشرة أيام على استلام طلبات التماس معالجات قبول هؤلاء الطلاب عبر مكتب القبول الرئيس واكثر من 35 مكتبا للقبول بأمانات الشؤون العلمية بالجامعات الحكومية بالخرطوم والولايات حرصا منها على ان ينال كل طالب حقه في تقديم التماس معالجة القبول .

موضحاً أنه قد تم استلام (3617 ) التماسا منها (1652) التماسا من الطلاب الحاصلين على نسبة تجاوزت ال90% ، حيث أخضع كل أولئك الطلاب للمنافسة فيما بينهم وتم ترشيح (2047) طالب وطالبة لمختلف الكليات والتخصصات من جملة المتقدمين منهم (875) طالب وطالبة من الحاصلين على نسبة ال90% فما فوق.

من جهته أعلن مدير الإدارة العامة للقبول أن الاسبوع القادم سيشهد فتح باب التقديم لبرنامج المنح بالجامعات والكليات غير الحكومية حيث سيكون التقديم لها إلكترونيا عبر موقع الادارة www.admission.gov.sd وفق شروط لجنة المنح التي ستعلن لاحقا.

وكشف السماني أن الإدارة العامة للقبول ستخصص (1265) مقعدا منها (325) مقعدا لكليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والمختبرات الطبية للطلاب المتميزين مع استمرارمعالجة قبول الطلاب الحاصلين على اكثر من 90% وفق النسب المعلنة.

وتشير الإدارة العامة للقبول الى ان هناك فرصا للقبول بكليتي طب الاسنان بكل من جامعة الزعيم الازهري وجامعة كردفان هذا العام لاستيعاب الطلاب غير المقبولين من الحاصلين على اكثر من 90% ولم يتم استيعابهم حتى الآن وفق العدد المخطط لها.