البنك المركزي يعلن عن قائمة بالبنوك المتعاملة في تحويلات ويسترن يونيون

الخرطوم: السوداني

أصدربنك السودان المركزي اليوم الخميس بيانا صحفيا بشأن التحويلات الواردة عبر نظام ويسترن يونيون.

وأكد البنك فى بيانه الصحفي أن هذه الخدمات متاحة للجمهور عبر منافذ متعددة ويمكن لأي مستفيدة ان يستلم تحويله منها فقط باحضار رقم التحويل .

وسمى البيان البنوك التي تتوافر فيها الخدمة وفروعها وأعلن أن نهاية الاسبوع سيشهد دخول المزيد من البنوك التي تتعامل فى هذه التحويلات .

وفيما يلى نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك السودان المركزي

بيان صحفي

تحويلات النقد الأجنبي والتحويلات الواردة عبر نظام ويسترن يونيون

في سـبيل توفير الوقت والجهد والتسهيل لجمهور المتعاملين مع خدمات ويسترن يونيون، يؤكد بنك السـودان المركــزي أن هذه الخدمـات متاحة للجمهور الكريم عبر منافذ متعددة، حيث يمكن لأي مستفيد أن يســـتلم تحويله منها فقط يجب عليه إحضــار رقم التحـــويل المعــروف بــ (Money Transfer Control Number -MTCN) والتوجه مباشرة إلى أي من المنافذ المتاحة فى المصارف أو الصرافات التالية:

1- بنك الخرطوم عدد 25 فرع وهي: أ‌- مدينة الخرطوم: فرع شارع الجمهورية / فرع الرياض شارع المشتل الخرطوم / فرع مول الواحة الخرطوم / فرع مول عفراء / فرع العمارات شارع 15 / فرع السجانة/ فرع الكلاكلة اللفة.

ب‌- مدينة الخرطوم بحري : – فرع شارع البلدية بحري / فرع بحري – شارع الشهيد مطر (الإنقاذ سابقاً)/ فرع المنطقة الصناعية بحري.

ج- مدينة أمدرمان : – فرع شارع الموردة / فرع سوق ليبيا / فرع أسواق امدرمان الكبرى.

د- الفروع بالولايات : – فرع مدني / فرع عطبرة / فرع بورتسودان / فرع كسلا/ فرع كوستي / فرع الحصاحيصا / فرع سنجة / فرع القضارف / فرع مروي / فرع وادي حلفا/ فرع دنقلا/ فرع البرقيق.

ونشير إلى أن كافة هذه الفروع تعمل طوال أيام العمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، إضافةً ليوم السبت من الساعة 11صباحاً وحتى الساعة 4:30 مساءاً.

2- بنك النيل الأزرق المشرق عدد 3 فروع وهي: – الخرطوم – فرع السجانة – أدرمان – فرع سوق ليبيا – الخرطوم بحري- فرع بحري – الخرطوم – فرع توتي.

ونشير إلى أن كافة هذه الفروع تعمل طوال أيام العمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، إضافةً ليوم السبت من الساعة 10صباحاً وحتي الساعة 2:00 ظهراً.

3- بنك التضامن الإسلامي :

أ‌- مدينة الخرطوم: الفرع الرئيسي شارع البلدية /فرع البرلمان / فرع السجانة /فرع السوق العربي /فرع الكلاكلة اللفة.

ب‌- مدينة الخرطوم بحري : فرع سعد قشرة.

ج- مدينة أمدرمان: فرع أمدرمان سوق امدرمان/ فرع كرري شارع الوادي/ فرع السوق الشعبي/ فرع سوق ليبيا. 4- شركة ميج للصرافة وعدد فروعها 20 فرعاً وهي: أ‌- مدينة الخرطوم: – فرع شارع البلدية / فرع العمارات شارع 15./ فرع عفراء مول./ فرع الواحة مول. / فرع شارع الجمهورية./ فرع الميناء البري./ فرع الكلاكلة اللفة.

ب‌- مدينة الخرطوم بحري : فرع سوق سعد قشرة./ فرع حلة كوكو.

ج- مدينة أمدرمان : فرع شارع الموردة / فرع سوق ليبيا./ فرع شارع الشنقيطي.

د- فروع الولايات : فرع مدني / فرع الدمازين / فرع كسلا / فرع الأبيض/ فرع دنقلا / فرع عطبره / فرع بورتسودان / فرع كوستي.

5- صرافة الأنصاري : تقدم خدمات ويسترن يونيون وكذلك خدمات Cash Express عبر فرعها بالخرطوم شارع البلدية، كما تقدم خدمات التحويلات بغرض إستلامها نقدا أو إيداعها فى حسابات طرف البنوك التجارية، وذلك عبر مراسلها صرافة الأنصاري بدولة الأمارات العربية المتحدة والتي لها 192 فرعاً فى دولة الأمارات.

6- بناءً على مبادرة لجنة تسيير إتحاد المصارف السودانية والتي تم إعلانها يوم 4 مارس 2021 فقد قررت عدد من المصارف العمل خلال الفترة المسائية وفي يوم السبت من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً ، وذلك فقط لإستقبال مبيعات وتحويلات الجمهور من النقد الأجنبي دون الأعمال المصرفية الأخرى، والمصارف هي: 1- بنك البركة : أ‌- مدينة الخرطوم: فرع البرج/ فرع السجانة/ فرع السوق المحلي/فرع شارع الستين / فرع العمارات.

ب‌- مدينة الخرطوم بحري: – فرع بحري

ج‌- مدينة أمدرمان فرع أمدرمان / فرع أسواق أمدرمان /فرع شارع الوادي / فرع سوق ليبيا.

د- الفروع بالولايات : فرع الأبيض/ فرع بورتسودان/ فرع الحصاحيصا.

ونشير إلى أن فرعي بحري وفرع شارع الوادي سيعملون خلال الفترة المسائية طيلة أيام عمل الأسبوع وذلك من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 6 مساءاً.

2- بنك المال : مدينة الخرطوم: الفرع الرئيسي. 3- بنك امدرمان الوطني : أ‌- مدينة الخرطوم: – فرع الخرطوم شارع القصر/ فرع جبرة.

ب‌- مدينة الخرطوم بحري: – فرع البلدية. ج‌- مدينة أمدرمان: فرع سوق أمدرمان.

في الختام، يود بنك السودان المركزي أن يشكر جمهور المتعاملين على تفاعلهم مع سياسات إصلاح سعر الصرف لتحقيق أهدافها ويؤكد حرصه على تفعيل كافة القنوات المتاحة في الجهاز المصرفي لإستقبال تدفقات النقد الأجنبي، ونتوقع دخول عدد آخر من المصارف للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع وأخرى بدوام مسائي سنعلن عنها لاحقاً.