السلطات تفجر قنبلة بزنة (100) كيلو عثر عليها بالقرب من أنبوب للنفط بسواكن

بورتسودان : عبد القادر باكاش

عثرت سلطات البحر الأحمر أمس على دانة عنقودية زنة 100 كيلوجرام بالقرب من أنبوب النفط –شرق مدينة سواكن – بولاية البحر الأحمر.

وافادت مصادر غير رسمية (السوداني) أن السلطات تلقت بلاغاً من مواطن أفاد فيه بوجود جسم غريب لم يكن موجوداً من قبل، جوار مزرعته .

وإثر ذلك تحرك فريق من قوات حامية سواكن بقيادة نقيب وعدد من أفراد شعبة الاستخبارات للموقع واتضح لهم بأنها دانة برميلية عنقودية شديدة الانفجار سعة 100كيلو وتم التحرك سريعا وإحضار قوات من سلاح المهندسين لاحتواء الخطورة وتم تفجيرها بعد وضع كل الاحترازات الوقائية لسلامة المواطنين والمنطقة .

في السياق أبلغت مصادر عسكرية (السوداني) أن السلطات شكلت فريقاً للبحث والتقصي حول مصدر الجسم الغريب .