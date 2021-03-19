استئناف التحويلات مع أسبانيا واتجاه لإعفاء (70) مليون دولار من ديونها على السودان

مدريد : محمد محمود

أعلنت سفارة السودان في مدريد عن انسياب عمليات التحويلات المالية بين البلدين، وقال القائم بأعمال السفارة السودانية بمدريد حسام الدين الطيب لـ(السوداني) إن مملكة أسبانيا أبدت تجاوبا كبيرا وإيجابية في امكانية الوصول لصيغة مناسبة لإعفاء ديونها تجاه السودان والبالغة (70) مليون دولار بعد موافقة نادي باريس ومبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون الهيبكس، الامر الذي سيتم التطرق إليه في مؤتمر الشركاء الدوليين والمانحين الذي سيعقد في باريس في منتصف مايو المقبل .

وأضاف:” في السابق لم تكن هنالك امكانية لاستلام تحويلات من وزارة الخارجية للبعثة الدبلوماسية، ولكن بعد رفع العقوبات الاقتصادية وتجاوب اسبانيا مع القرار فقد تم خلال هذا الشهر استلام التحويل الخاص بالبعثة مباشرة من بنك السودان”، مؤكداً استئناف بعض البنوك التجارية الاسبانية التحويلات للبنوك السودانية، مشيراً إلى أن العمل يجري حاليا مع بقية البنوك لتطبيع هذه المعاملات ومعالجة بعض المشاكل المتعلقة بتوفير شبكات مراسلين مباشرين بين البنوك الاسبانية السودانية لتقليل تكاليف التحاويل من وإلى البلدين.