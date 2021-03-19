إضراب أطباء مستشفى كوستي بعد اعتداء على طبيبة

النيل الأبيض :سوسن محمد عثمان

دخل الاطباء بمستشفى كوستي التعليمي في اضراب لمدة 24 ساعة وذلك عقب الاعتداء امس على احدى الطبيبات بقسم حوادث الاطفال بالمستشفى.

واكد المدير العام لمستشفى كوستي التعليمي بشير علي فضل المولي أن دخول الاطباء في الاضراب يجيء استنكارا لمثل هذه المواقف غير المقبولة من المواطنين تجاه الكوادر الطبية، لكنه قال إن ذلك قد يضر كثيرا بحياة المرضي، مؤكدا أنهم سيباشرون عملهم صباح اليوم.

على صعيد آخر اشار فضل المولى لمساع جادة من قبل حكومة الولاية ووزارة الصحة الولائية للاستجابة لمطالب كوادر التمريض والمساعدة التي دخلت في اضراب مفتوح منذ الخميس الماضي. وناشد المدير العام لمستشفى كوستى جميع المترددين على المستشفى بعدم التعدي على الاطباء لضمان استمرار الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى ومن ثم استقرار العمل الاداري .