أبوسانجو يزور السودان ويلتقي بالبرهان

الخرطوم : السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيرى الأسبق، الذي وصل إلى البلاد امس في زيارة تعد الثانية من نوعها يقوم بها خلال ثلاثة أشهر .

وقال اوبسانجو، في تصريح صحفي، إن اللقاء يأتي امتدادا للقاءاته التى أجراها خلال زيارته السابقة للسودان في ديسمبر من العام الماضي، بغرض التشاور مع القادة الأفارقة لبحث سبل تجاوز المشاكل التي تعاني منها القارة والتي يجب مواجهتها على كافة المستويات.

وقال إن المشاكل الإفريقية كغيرها، قد لا يمكن إيجاد حلول لها من الخارج أو قد تكون تلك الحلول لا تصب في مصلحة القارة مما يتوجب علينا نحن كقادة أن نجد حلولا لقضايانا في الإطار الإفريقى.

وأعرب اوبسانجو عن ثقته في قدرة القادة الأفارقة على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم وإحراز تقدم في مسيرة تحقيق السلام والاستقرار في إفريقيا.