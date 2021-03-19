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الإمارات تدعو لفتح استثمارات مشتركة مع السودان في مجال الزراعة

أخبار السودان
By alsudani 0
Cycling: 2nd Abu Dhabi Tour 2016 / Stage 3 Illustration / United Arab Emirates (UAE) Flag/ Al Ain-Qasr Al Muwaiji - Jebel Hafeet 1025m (150km)/ The Strata Stage / Ride To Abu Dhabi / ©Tim De Waele

الخرطوم : السوداني
قدمت الحكومة السودانية، دعوة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة
في مؤتمر أصدقاء السودان المزمع انعقاده بالعاصمة الفرنسية باريس في مايو القادم.
وقدم وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، الدعوة لسفير أبوظبي لدى الخرطوم حمد الجنيبي، أمس، لمشاركة بلاده في مؤتمر باريس والذي سيركز على الاستثمار في السودان، بجانب إعفاء الديون الخارجية، ودعم اتفاقية سلام جوبا وصولاً للتحول الديمقراطي بالبلاد .
وبحث اللقاء المنعقد بمقر الحكومة امس، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية، واكد سفير الامارات التزام بلاده بدعم الفترة الانتقالية، داعياً لفتح آفاق الاستثمار المشتركة في المجالات الزراعية .

alsudani
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