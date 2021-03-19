حمدوك يطلع على معوقات قطاع النقل البحري والحديدي

الخرطوم : السوداني

أطلع رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، من وزير النقل ميرغني موسى، على المشكلات التي تواجه قطاع النقل في الموانئ والسكة الحديد .

واكد حمدوك، على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل في تحقيق الرؤية التنموية الشاملة بالبلاد.

واستمع خلال لقائه بمقر الحكومة بالخرطوم امس، لتنوير شامل حول مشكلات القطاع، من وزير النقل عقب رحلته الاخيرة برفقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الثروة الحيوانية إلى ولاية البحر الأحمر، ووقوف الوفد على مختلف التعقيدات التي تواجه قطاع النقل عبر الميناء والسكة حديد، والاحتياجات اللازمة لحل هذه الإشكالات لتسهيل انسياب الصادرات والواردات.