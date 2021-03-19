لجنة مشتركة للإشراف على دفن الجثث مجهولة الهوية

الخرطوم : السوداني

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة موسى، اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة الجثث المتكدسة بالمشارح خاصة مجهولي الهوية، والعمل وفق لجنة مختصة تضم كافة الجهات ذات الصلة لدفنهم في مقبرة خاصة وفقا للمعايير الدولية.

وتعهدت عائشة موسى، لدي لقائها بالقصر الجمهوري امس، بمدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. هاشم محمد صالح، بتوفير كافة المعينات التي تؤدي إلى تسهيل وتسريع الإجراءات، لدفن جثث مجهولي الهوية بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة وفقا للاشتراطات المطلوبة.

في السياق قال مدير هيئة الطب العدلي بالولاية د. هاشم محمد صالح، في تصريح صحفي، إنه تم تكوين لجنة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارتي الصحة والبنى التحتية بولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي ولجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص وشرطة ولاية الخرطوم، للإشراف على دفن الجثث في مقبرة منفصلة حددتها حكومة الولاية بمحلية شرق النيل .